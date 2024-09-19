Расхватали за 18 минут: как в России начинались продажи новых IPhone 16. Фоторепортаж

Официальные продажи iPhone 16 стартуют 20 сентября по всему миру

19 сентября 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В России прошла презентация нового IPhone 16Pro Max Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Американская компания Apple представила 9 сентября новые модели iPhone 16. Первая волна предзаказов прошла 13 сентября. Тогда модель iPhone 16 Pro Max была раскуплена за 18 минут. Старт продаж смартфонов в России начнется 20 сентября. Как прошла первая презентация нового смартфона — в фоторепортаже URA.RU. МТС получил первую партию IPhone 16 и провел презентацию за день до старта мировых продаж. Россияне смогли протестировать новую модель и ознакомиться с новыми функциями. Так, смартфоны будут доступны в пяти цветах: ультрамарин, бирюзовый, розовый, черный и белый, которого не было в прошлом поколении. Цена на новые модели начинается от 150 тысяч рублей. Так, iPhone 16 на 128 гигабайт будет стоить 149 900 рублей, iPhone 16 Pro на 256 гигабайт — 199 900 рублей; iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт — 229 990 рублей и iPhone 16 Pro Max на два терабайта — 399 900 рублей. В числе характеристик у моделей iPhone 16 и 16 Plus есть вертикальная камера, подобная модели iPhone 11. Модели iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max будут иметь крупные дисплеи — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Корпус, как и прежде, выполнен из матового стекла с алюминиевой рамкой. Также у новой модели увеличится яркость экрана и появится новая система охлаждения. Купить новый IPhone можно будет в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и МТС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Apple представила 9 сентября новые модели iPhone 16. Первая волна предзаказов прошла 13 сентября. Тогда модель iPhone 16 Pro Max была раскуплена за 18 минут. Старт продаж смартфонов в России начнется 20 сентября. Как прошла первая презентация нового смартфона — в фоторепортаже URA.RU. МТС получил первую партию IPhone 16 и провел презентацию за день до старта мировых продаж. Россияне смогли протестировать новую модель и ознакомиться с новыми функциями. Так, смартфоны будут доступны в пяти цветах: ультрамарин, бирюзовый, розовый, черный и белый, которого не было в прошлом поколении. Цена на новые модели начинается от 150 тысяч рублей. Так, iPhone 16 на 128 гигабайт будет стоить 149 900 рублей, iPhone 16 Pro на 256 гигабайт — 199 900 рублей; iPhone 16 Pro Max на 256 гигабайт — 229 990 рублей и iPhone 16 Pro Max на два терабайта — 399 900 рублей. В числе характеристик у моделей iPhone 16 и 16 Plus есть вертикальная камера, подобная модели iPhone 11. Модели iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max будут иметь крупные дисплеи — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Корпус, как и прежде, выполнен из матового стекла с алюминиевой рамкой. Также у новой модели увеличится яркость экрана и появится новая система охлаждения. Купить новый IPhone можно будет в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и МТС.