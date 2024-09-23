Мигрантам в России стали чаще отказывать в работе

В России с начала года аннулировали более 43 тысяч патентов

23 сентября 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Мигранты своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности Фото: Размик Закарян © URA.RU В России мигрантам стали чаще отказывать в трудоустройстве. Это связано с тем что иностранные граждане, прибывшие в страну, своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности», — об этом Ирина Волк рассказала в своем telegram-канале. Она добавила, что по сравнению с 2023 годом число аннулированных патентов увеличилось в три раза. Закон, согласно которому, иностранный гражданин обязан уведомить МВД России об осуществлении трудовой деятельности, вступил в силу 7 января 2024 года. Сделать это нужно в течение двух месяцев со дня выдачи патента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России мигрантам стали чаще отказывать в трудоустройстве. Это связано с тем что иностранные граждане, прибывшие в страну, своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «С начала 2024 года органами внутренних дел Российской Федерации аннулировано более 43 тысяч патентов, выданных иностранным гражданам, которые своевременно не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности», — об этом Ирина Волк рассказала в своем telegram-канале. Она добавила, что по сравнению с 2023 годом число аннулированных патентов увеличилось в три раза. Закон, согласно которому, иностранный гражданин обязан уведомить МВД России об осуществлении трудовой деятельности, вступил в силу 7 января 2024 года. Сделать это нужно в течение двух месяцев со дня выдачи патента.