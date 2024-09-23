Финляндия вернет в Китай двух панд из-за долгов

Финляндия вернет в Китай двух панд по имени Луми и Пюрю до конца 2024 года. Они должны были остаться в стране на 15 лет, но договор аренды был расторгнут, сообщило руководство зоопарка Эхтяри.
«Панды Луми и Пюрю досрочно вернутся из зоопарка Яхтяри в Китай в течение этого года. По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок», — приводит слова руководства зоопарка издание Yle.
Сам зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов. Панды останутся в Финляндии до конца осени, после чего их поместят в карантин и начнут подготовку к отъезду.
В 2023 году две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернулись домой, передает RT. Тогда возврат был обусловлен истечением срока действия договора.
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