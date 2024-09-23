23 сентября 2024

Финляндия вернет в Китай двух панд из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Панд вернут из-за расторжения договора аренды
Панд вернут из-за расторжения договора аренды Фото:

Финляндия вернет в Китай двух панд по имени Луми и Пюрю до конца 2024 года. Они должны были остаться в стране на 15 лет, но договор аренды был расторгнут, сообщило руководство зоопарка Эхтяри.

«Панды Луми и Пюрю досрочно вернутся из зоопарка Яхтяри в Китай в течение этого года. По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок», — приводит слова руководства зоопарка издание Yle.

Сам зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов. Панды останутся в Финляндии до конца осени, после чего их поместят в карантин и начнут подготовку к отъезду.

В 2023 году две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернулись домой, передает RT. Тогда возврат был обусловлен истечением срока действия договора.

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Финляндия вернет в Китай двух панд по имени Луми и Пюрю до конца 2024 года. Они должны были остаться в стране на 15 лет, но договор аренды был расторгнут, сообщило руководство зоопарка Эхтяри. «Панды Луми и Пюрю досрочно вернутся из зоопарка Яхтяри в Китай в течение этого года. По словам руководства зоопарка, такое решение связано с рядом факторов. Среди них пандемия коронавируса, уменьшение числа туристов, а также инфляция и рост процентных ставок», — приводит слова руководства зоопарка издание Yle. Сам зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов. Панды останутся в Финляндии до конца осени, после чего их поместят в карантин и начнут подготовку к отъезду. В 2023 году две гигантские панды, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернулись домой, передает RT. Тогда возврат был обусловлен истечением срока действия договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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