Россиян хотят лишать свободы за оскорбление представителей власти в интернете

ТАСС: за публичное оскорбление представителей власти начнут наказывать по УК

24 сентября 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

Поправки предполагается внести в ст. 319 УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За публичное оскорбление представителя власти через интернет или СМИ может быть введено уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Это предусмотрено проектом поправок к Уголовному кодексу РФ, подготовленным главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. «Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти… За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок. По текущим нормам за оскорбление представителя власти предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Нововведения же ужесточают ответственность, добавляя возможность лишения свободы на срок до двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За публичное оскорбление представителя власти через интернет или СМИ может быть введено уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Это предусмотрено проектом поправок к Уголовному кодексу РФ, подготовленным главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. «Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти… За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет», — сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок. По текущим нормам за оскорбление представителя власти предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Нововведения же ужесточают ответственность, добавляя возможность лишения свободы на срок до двух лет.