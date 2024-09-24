Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу

Вилла президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми (Италия) была выставлена на продажу. Однако ее никто не купил, сообщили в местном риелторском агентстве.
«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — заявили риелторы РИА Новости. По информации издания, сопоставимые с домом особняки продают за 2,5-3 миллиона евро.
В октябре 2023 года квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму продали на 44,3 миллиона рублей, передает RT. Глава парламента республики Владимир Константинов тогда заявил, что вырученные деньги будут направлены на нужды СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.