Виллу Зеленского в Италии выставили на продажу

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На виллу Владимира Зеленского не нашлись покупатели
На виллу Владимира Зеленского не нашлись покупатели Фото:

Вилла президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми (Италия) была выставлена на продажу. Однако ее никто не купил, сообщили в местном риелторском агентстве.

«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — заявили риелторы РИА Новости. По информации издания, сопоставимые с домом особняки продают за 2,5-3 миллиона евро.

В октябре 2023 года квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму продали на 44,3 миллиона рублей, передает RT. Глава парламента республики Владимир Константинов тогда заявил, что вырученные деньги будут направлены на нужды СВО.

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Вилла президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми (Италия) была выставлена на продажу. Однако ее никто не купил, сообщили в местном риелторском агентстве. «Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продается», — заявили риелторы РИА Новости. По информации издания, сопоставимые с домом особняки продают за 2,5-3 миллиона евро. В октябре 2023 года квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму продали на 44,3 миллиона рублей, передает RT. Глава парламента республики Владимир Константинов тогда заявил, что вырученные деньги будут направлены на нужды СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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