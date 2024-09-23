Машину с тушами диких животных остановили госавтоинспекторы в челябинском районе. Видео

24 сентября 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Машину остановили для проверки документов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Машину с тушами кабана, двух косуль и лося остановили в Троицком районе Челябинской области. Лицензии на отстрел диких животных у 35-летнего водителя при себе не оказалось, сообщила 24 сентября пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль марки „Тойоту“ был остановлен на 131 километре автодороги Челябинск-Троицк. Полицейские обнаружили в багажнике туши, предположительно, кабана, двух косуль и лося. У 35-летнего водителя машины документов на отстрел диких животных и лицензии при себе не оказалось», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В машине также был обнаружен топор, нож, карабин и тепловизор. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машину с тушами кабана, двух косуль и лося остановили в Троицком районе Челябинской области. Лицензии на отстрел диких животных у 35-летнего водителя при себе не оказалось, сообщила 24 сентября пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль марки „Тойоту“ был остановлен на 131 километре автодороги Челябинск-Троицк. Полицейские обнаружили в багажнике туши, предположительно, кабана, двух косуль и лося. У 35-летнего водителя машины документов на отстрел диких животных и лицензии при себе не оказалось», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В машине также был обнаружен топор, нож, карабин и тепловизор. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.