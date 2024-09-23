23 сентября 2024

Машину с тушами диких животных остановили госавтоинспекторы в челябинском районе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, госавтоинспекция, дпс, гаи, проверки на дорогах
Машину остановили для проверки документов (архивное фото) Фото:

Машину с тушами кабана, двух косуль и лося остановили в Троицком районе Челябинской области. Лицензии на отстрел диких животных у 35-летнего водителя при себе не оказалось, сообщила 24 сентября пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Автомобиль марки „Тойоту“ был остановлен на 131 километре автодороги Челябинск-Троицк. Полицейские обнаружили в багажнике туши, предположительно, кабана, двух косуль и лося. У 35-летнего водителя машины документов на отстрел диких животных и лицензии при себе не оказалось», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

В машине также был обнаружен топор, нож, карабин и тепловизор. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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Машину с тушами кабана, двух косуль и лося остановили в Троицком районе Челябинской области. Лицензии на отстрел диких животных у 35-летнего водителя при себе не оказалось, сообщила 24 сентября пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль марки „Тойоту“ был остановлен на 131 километре автодороги Челябинск-Троицк. Полицейские обнаружили в багажнике туши, предположительно, кабана, двух косуль и лося. У 35-летнего водителя машины документов на отстрел диких животных и лицензии при себе не оказалось», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. В машине также был обнаружен топор, нож, карабин и тепловизор. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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