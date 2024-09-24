Россия составила список мирных жителей Курской области, попавших в плен к ВСУ

24 сентября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Список мирных жителей, удерживаемых ВСУ в Курской области, отправлен правоохранителям, заявил Родион Мирошник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В России составили поименный список тех мирных граждан, кто попал в плен к украинской армии в Курской области. Он уже передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Поименный список есть… Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права», — заявил Мирошник, отметив, что подобное решается путем оказания давления или победой на поле боя. Информацию передает РИА Новости. Также Мирошник добавил, что в городе Суджа ВСУ в здании удерживают от 70 до 120 жителей региона. Однако количество пленных людей может быть и больше. Ранее сообщалось, что учительница музыки из Суджи Яна Чайкина оказалась в центре гуманитарной миссии, организовав эвакуацию более тысячи беженцев из приграничной зоны Курска. Чайкина рассказала, что решение помочь возникло спонтанно весной 2022 года, когда через ее родной город проходило много военных. Поддержка беженцев превратилась в создание группы в социальных сетях для сбора помощи и последующее основание благотворительного фонда, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России составили поименный список тех мирных граждан, кто попал в плен к украинской армии в Курской области. Он уже передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Поименный список есть… Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права», — заявил Мирошник, отметив, что подобное решается путем оказания давления или победой на поле боя. Информацию передает РИА Новости. Также Мирошник добавил, что в городе Суджа ВСУ в здании удерживают от 70 до 120 жителей региона. Однако количество пленных людей может быть и больше. Ранее сообщалось, что учительница музыки из Суджи Яна Чайкина оказалась в центре гуманитарной миссии, организовав эвакуацию более тысячи беженцев из приграничной зоны Курска. Чайкина рассказала, что решение помочь возникло спонтанно весной 2022 года, когда через ее родной город проходило много военных. Поддержка беженцев превратилась в создание группы в социальных сетях для сбора помощи и последующее основание благотворительного фонда, передает 360.ru.