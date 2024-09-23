23 сентября 2024

Актриса Катерина Шпица выставила на продажу эксклюзивную встречу с собой в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Катерина Шпица ждет поклонников
Катерина Шпица ждет поклонников Фото:

Актриса театра и кино Катерина Шпица готова встретиться с поклонниками за 20 тысяч рублей. Купить такое свидание могут только пять человек. Таким образом Шпица решила поддержать Дом Актера в Перми, который собирает деньги на покупку новых кресел в зрительный зал.

«В зрительном зале Дома Актера вместо удобных театральных кресел до сих пор стоят офисные стулья. Собираемся средства на реновацию зала на платформе planeta.ru», — обратилась Шпица к подписчикам своих соцсетей. Она отметила, что как студентка Пермского института культуры занимается в Доме Актера, здесь в 2026 году будет также представлен ее дипломный спектакль.

На сайте сбора средств указано, что жертвователь 20 тысяч рублей сможет лично познакомиться с актрисой. На встречу попадут только пять человек. Их ждет общение со звездой, фуршет с шампанским, фотосессия и автограф от Катерины Шпицы. Помочь Дому Актера можно, купив и другие лоты по цене от 500 до 100 000 рублей.

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Актриса театра и кино Катерина Шпица готова встретиться с поклонниками за 20 тысяч рублей. Купить такое свидание могут только пять человек. Таким образом Шпица решила поддержать Дом Актера в Перми, который собирает деньги на покупку новых кресел в зрительный зал. «В зрительном зале Дома Актера вместо удобных театральных кресел до сих пор стоят офисные стулья. Собираемся средства на реновацию зала на платформе planeta.ru», — обратилась Шпица к подписчикам своих соцсетей. Она отметила, что как студентка Пермского института культуры занимается в Доме Актера, здесь в 2026 году будет также представлен ее дипломный спектакль. На сайте сбора средств указано, что жертвователь 20 тысяч рублей сможет лично познакомиться с актрисой. На встречу попадут только пять человек. Их ждет общение со звездой, фуршет с шампанским, фотосессия и автограф от Катерины Шпицы. Помочь Дому Актера можно, купив и другие лоты по цене от 500 до 100 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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