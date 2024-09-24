Глюкоза снизила ценник на концерты в два раза

24 сентября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Концерт Глюкозы теперь стоит 2,5 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова) после лечения в домашних условиях из-за ситуации на концерте в Красноярске снизила ценник на свои выступления до 2,5 миллионов рублей. Она планирует исполнять старые песни, при этом ее продюсер Максим Фадеев против этого, сообщает telegram-канал Mash. «Певица Глюкоза после лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO и снизила ценник в два раза — до 2,5 миллионов рублей. А еще обещает исполнять старые хиты на закрытых ивентах, несмотря на протесты Макса Фадеева», — передает telegram-канал. В связи со скандалом в Красноярске, где артистка на сцене вела себя странным образом, она под шумиху повысила прайс на концерты до пяти миллионов. После того, как все улеглось, снова уменьшила ценник. В райдере Глюкоза оставила коньяк Hennessy XO вместе с нарезками, фруктами, медом, печеньем и закусками. Также певица требует, чтобы в гримерке не было никаких камер и посторонних. Еще в райдере значатся перелеты бизнес-классом, ВИП-зал, люксовые машины и группа охранников. Сумма в техническом райдере достигает 700 тысяч рублей. Кроме того, после скандала с Максимом Фадеевым, который лишил ее псевдонима и подал на нее в суд, Глюкоза анонсировала новый трек и изменила логотип на букву G, а псевдоним на Glukoza, передает VSE42.RU. На корпоративах артистка обещает исполнять старые песни, за которое хотел судиться продюсер. При этом на сцене объявлять ее можно по первоначальному псевдониму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова) после лечения в домашних условиях из-за ситуации на концерте в Красноярске снизила ценник на свои выступления до 2,5 миллионов рублей. Она планирует исполнять старые песни, при этом ее продюсер Максим Фадеев против этого, сообщает telegram-канал Mash. «Певица Глюкоза после лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO и снизила ценник в два раза — до 2,5 миллионов рублей. А еще обещает исполнять старые хиты на закрытых ивентах, несмотря на протесты Макса Фадеева», — передает telegram-канал. В связи со скандалом в Красноярске, где артистка на сцене вела себя странным образом, она под шумиху повысила прайс на концерты до пяти миллионов. После того, как все улеглось, снова уменьшила ценник. В райдере Глюкоза оставила коньяк Hennessy XO вместе с нарезками, фруктами, медом, печеньем и закусками. Также певица требует, чтобы в гримерке не было никаких камер и посторонних. Еще в райдере значатся перелеты бизнес-классом, ВИП-зал, люксовые машины и группа охранников. Сумма в техническом райдере достигает 700 тысяч рублей. Кроме того, после скандала с Максимом Фадеевым, который лишил ее псевдонима и подал на нее в суд, Глюкоза анонсировала новый трек и изменила логотип на букву G, а псевдоним на Glukoza, передает VSE42.RU. На корпоративах артистка обещает исполнять старые песни, за которое хотел судиться продюсер. При этом на сцене объявлять ее можно по первоначальному псевдониму.