Бывший сотрудник ТЦК попал на фронт в наказание за невыполнение плана

24 сентября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Николаю Юрченко в течение 2,5 лет приходили угрозы, что его отправят на фронт к ВСУ из-за невыполнения плана по повесткам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Юрченко сообщил, что попал на фронт из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, письма с соответствующими угрозами приходили в течение 2,5 лет. «Если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. <…> Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — заявил Юрченко. Его слова передает ТАСС. Военный добавил, что ежесуточная численность повесток зависит от количества маршрутов, которые запланированы на этот период. Например, четыре маршрута — четыре повестки. Ранее Николай Юрченко попал в плен к ВС России. В ходе эвакуации его в безопасное место ВСУ атаковали БПЛА эвакуационную группу. В плену военный встретился с бойцом ВСУ Юрием Радушинским, которого сам и мобилизовал. Юрченко рассказал ему, что его принудительно отправили в армию, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Юрченко сообщил, что попал на фронт из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, письма с соответствующими угрозами приходили в течение 2,5 лет. «Если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. <…> Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — заявил Юрченко. Его слова передает ТАСС. Военный добавил, что ежесуточная численность повесток зависит от количества маршрутов, которые запланированы на этот период. Например, четыре маршрута — четыре повестки. Ранее Николай Юрченко попал в плен к ВС России. В ходе эвакуации его в безопасное место ВСУ атаковали БПЛА эвакуационную группу. В плену военный встретился с бойцом ВСУ Юрием Радушинским, которого сам и мобилизовал. Юрченко рассказал ему, что его принудительно отправили в армию, передает RT.