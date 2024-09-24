Бывший сотрудник ТЦК попал на фронт в наказание за невыполнение плана

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Николаю Юрченко в течение 2,5 лет приходили угрозы, что его отправят на фронт к ВСУ из-за невыполнения плана по повесткам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Юрченко сообщил, что попал на фронт из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, письма с соответствующими угрозами приходили в течение 2,5 лет.

«Если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. <…> Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — заявил Юрченко. Его слова передает ТАСС.

Военный добавил, что ежесуточная численность повесток зависит от количества маршрутов, которые запланированы на этот период. Например, четыре маршрута — четыре повестки.

Ранее Николай Юрченко попал в плен к ВС России. В ходе эвакуации его в безопасное место ВСУ атаковали БПЛА эвакуационную группу. В плену военный встретился с бойцом ВСУ Юрием Радушинским, которого сам и мобилизовал. Юрченко рассказал ему, что его принудительно отправили в армию, передает RT.

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Экс-сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Юрченко сообщил, что попал на фронт из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, письма с соответствующими угрозами приходили в течение 2,5 лет. «Если не выполняешь план, то план будет пополнен сотрудниками ТЦК. Такое было. <…> Не выполнял план, начал выдавать меньше повесток и отправили меня в эту командировку по получению боевого опыта», — заявил Юрченко. Его слова передает ТАСС. Военный добавил, что ежесуточная численность повесток зависит от количества маршрутов, которые запланированы на этот период. Например, четыре маршрута — четыре повестки. Ранее Николай Юрченко попал в плен к ВС России. В ходе эвакуации его в безопасное место ВСУ атаковали БПЛА эвакуационную группу. В плену военный встретился с бойцом ВСУ Юрием Радушинским, которого сам и мобилизовал. Юрченко рассказал ему, что его принудительно отправили в армию, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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