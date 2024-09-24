В Ленинском районе Челябинска грузовик сбил пешехода

ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на улице Машиностроителей 24 сентября грузовик сбил пешехода. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

«ДТП произошло в 10 часов на Машиностроителей, 37. По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАN, совершил наезд на пешехода», — уточнили в Госавтоинспекции.

Пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.

22 сентября похожий случай, но по смертельным исходом произошел на улице 250-летия Челябинска. 71-летняя пенсионерка погибла под колесами грузовика Ozon, который двигался задним ходом. На водителя грузовика завели уголовное дело.