В Ленинском районе Челябинска грузовик сбил пешехода

В Челябинске на улице Машиностроителей 24 сентября грузовик сбил пешехода. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
«ДТП произошло в 10 часов на Машиностроителей, 37. По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАN, совершил наезд на пешехода», — уточнили в Госавтоинспекции.
Пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.
22 сентября похожий случай, но по смертельным исходом произошел на улице 250-летия Челябинска. 71-летняя пенсионерка погибла под колесами грузовика Ozon, который двигался задним ходом. На водителя грузовика завели уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!