На водителя Ozon, задавившего пенсионерку в Челябинске, завели уголовное дело

В Челябинске на водителя грузовика Ozon, под колесами которого 22 сентября погибла 71-летняя пенсионерка, завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Следствием УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового фургона по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
ДТП произошло 22 сентября у дома по улице 250-летия Челябинска. По предварительным данным, водитель грузовика задавил женщину, сдавая назад.
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