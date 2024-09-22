22 сентября 2024

На водителя Ozon, задавившего пенсионерку в Челябинске, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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На водителя грузовика возбудили уголовное дело
На водителя грузовика возбудили уголовное дело Фото:

В Челябинске на водителя грузовика Ozon, под колесами которого 22 сентября погибла 71-летняя пенсионерка, завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Следствием УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового фургона по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП произошло 22 сентября у дома по улице 250-летия Челябинска. По предварительным данным, водитель грузовика задавил женщину, сдавая назад.

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В Челябинске на водителя грузовика Ozon, под колесами которого 22 сентября погибла 71-летняя пенсионерка, завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Следствием УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового фургона по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. ДТП произошло 22 сентября у дома по улице 250-летия Челябинска. По предварительным данным, водитель грузовика задавил женщину, сдавая назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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