URA.RU узнало реакцию Кремля на слова Пезешкиана о спецоперации России на Украине

Кремль отреагировал на слова Пезешкиана о спецоперации России на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали на слова президента Ирана об СВО
В Кремле отреагировали на слова президента Ирана об СВО Фото:

Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию относительно украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении иранского лидера Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял спецоперацию, заявил, что это «суверенная позиция».

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все то, что связано с этим конфликтом, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых разных областях. Мы рассчитываем на то, что и дальше это взаимодействие будет расширяться», — пояснил Песков.

Накануне на полях Генассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями США и ЕС, чтобы обсудить украинский конфликт. При этом он подчеркнул, что Иран «никогда не одобрял агрессию против Украины». Также Пезешкиан заверил, что с момента его руководства страной Иран не поставлял России баллистические ракеты. Делалось ли это раньше, он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию относительно украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении иранского лидера Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял спецоперацию, заявил, что это «суверенная позиция». «Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все то, что связано с этим конфликтом, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых разных областях. Мы рассчитываем на то, что и дальше это взаимодействие будет расширяться», — пояснил Песков. Накануне на полях Генассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов сесть за стол переговоров с представителями США и ЕС, чтобы обсудить украинский конфликт. При этом он подчеркнул, что Иран «никогда не одобрял агрессию против Украины». Также Пезешкиан заверил, что с момента его руководства страной Иран не поставлял России баллистические ракеты. Делалось ли это раньше, он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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