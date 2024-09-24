Пермяк заступился за дочь и лишился свободы

24 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мужчина избил тех, кто угрожал его дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Краснокамска хотел защитить свою дочь и избил двух мужчин, которые ломились к ней в комнату с угрозами. За это он лишился свободы. Копия решения Краснокамского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Осужденный пермяк и его взрослая дочь жили в одном общежитии, но в разных подъездах. «Вечером в дверь девушки стал ломиться сосед и его друг. Оба были пьяны. Мужчины стали угрожать ей убийством и пытались выломать дверь в комнату. Испуганная дочь позвонила родителям и попросила о помощи. Разъяренный отец ворвался в общежитие и избил обоих мужчин. Прибывшим на место медикам и полицейским во всем признался», — говорится в решении суда. Оба избитых долгое время проходили лечение. Один из них теперь инвалид первой группы, он не может передвигаться, говорить и питаться самостоятельно, за ним ухаживает его мать. В отношении отца девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года. Также пермяк обязан выплатить матери одного из избитых полтора миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Краснокамска хотел защитить свою дочь и избил двух мужчин, которые ломились к ней в комнату с угрозами. За это он лишился свободы. Копия решения Краснокамского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. Осужденный пермяк и его взрослая дочь жили в одном общежитии, но в разных подъездах. «Вечером в дверь девушки стал ломиться сосед и его друг. Оба были пьяны. Мужчины стали угрожать ей убийством и пытались выломать дверь в комнату. Испуганная дочь позвонила родителям и попросила о помощи. Разъяренный отец ворвался в общежитие и избил обоих мужчин. Прибывшим на место медикам и полицейским во всем признался», — говорится в решении суда. Оба избитых долгое время проходили лечение. Один из них теперь инвалид первой группы, он не может передвигаться, говорить и питаться самостоятельно, за ним ухаживает его мать. В отношении отца девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года. Также пермяк обязан выплатить матери одного из избитых полтора миллиона рублей.