Пермяки ринулись оплачивать долги ради отдыха за границей

Пермяки погасили более 1,2 млрд рублей долгов, чтобы выехать за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки гасят долги, чтобы получить возможность уехать из России
Пермяки гасят долги, чтобы получить возможность уехать из России Фото:

В 2024 году жители Пермского края оплатили 1,2 млрд рублей долгов, чтобы получить возможность отдохнуть на зарубежных курортах. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

«С января по сентябрь 2024 года жители Прикамья ради заграничной поездки погасили долги на сумму около 1,2 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что далеко не все жители края оплатили свои долги. В сентябре 2024 года выезд за границу ограничен более 280 тысячам пермякам.

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В 2024 году жители Пермского края оплатили 1,2 млрд рублей долгов, чтобы получить возможность отдохнуть на зарубежных курортах. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края. «С января по сентябрь 2024 года жители Прикамья ради заграничной поездки погасили долги на сумму около 1,2 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что далеко не все жители края оплатили свои долги. В сентябре 2024 года выезд за границу ограничен более 280 тысячам пермякам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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