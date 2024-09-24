Пермяки ринулись оплачивать долги ради отдыха за границей

Пермяки гасят долги, чтобы получить возможность уехать из России
В 2024 году жители Пермского края оплатили 1,2 млрд рублей долгов, чтобы получить возможность отдохнуть на зарубежных курортах. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
«С января по сентябрь 2024 года жители Прикамья ради заграничной поездки погасили долги на сумму около 1,2 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что далеко не все жители края оплатили свои долги. В сентябре 2024 года выезд за границу ограничен более 280 тысячам пермякам.
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