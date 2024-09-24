Байден заявил, что нужно закончить «эру войны»

24 сентября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден призвал положить конец эпохе войны, начавшейся после 11 сентября Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден призвал завершить «эру войны», начавшуюся после теракта 11 сентября 2001 года. Во время своего выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, лидер соединенных штатов заявил, что мир столкнулся с серьезными вызовами, в том числе на Украине и в Газе. «Нам нужно положить конец эпохе войны, которая началась 11 сентября», — сказал Байден, выступая в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии на Генассамблее ООН. Он призвал лидеров мира работать вместе для преодоления конфликта на Украине и обострения палестино-израильского противостояния. Байден отметил, что США уже начали этот процесс, прекратив военные операции в Ираке и покинув Афганистан, и призвал другие страны последовать этому примеру. Американский лидер добавил, выбор, который мы сделаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия вперед. Ранее американские СМИ отмечали факт того, что Байден оставляет после себя две продолжающиеся войны: конфликты на Украине и в секторе Газа. ABCNews предсказывают возможное начало третьей — между Израилем и «Хезболлой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден призвал завершить «эру войны», начавшуюся после теракта 11 сентября 2001 года. Во время своего выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, лидер соединенных штатов заявил, что мир столкнулся с серьезными вызовами, в том числе на Украине и в Газе. «Нам нужно положить конец эпохе войны, которая началась 11 сентября», — сказал Байден, выступая в рамках общеполитической дискуссии на 79-й сессии на Генассамблее ООН. Он призвал лидеров мира работать вместе для преодоления конфликта на Украине и обострения палестино-израильского противостояния. Байден отметил, что США уже начали этот процесс, прекратив военные операции в Ираке и покинув Афганистан, и призвал другие страны последовать этому примеру. Американский лидер добавил, выбор, который мы сделаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия вперед. Ранее американские СМИ отмечали факт того, что Байден оставляет после себя две продолжающиеся войны: конфликты на Украине и в секторе Газа. ABCNews предсказывают возможное начало третьей — между Израилем и «Хезболлой».