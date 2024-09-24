ABC: в наследство Байден оставит войны, которым нет конца

Нынешний президент США Джо Байден оставляет после себя две войны, которым «не видно конца». Об этом заявили в американских СМИ, уточнив, что они имеют в виду противостояние между Россией и Украиной, а также конфликт в секторе Газа.
«Байден будет расхваливать усилия своей администрации по восстановлению альянсов, но двум войнам, начавшимся при его администрации, конца не видно», — сообщили в ABCNews. По их словам, помимо конфликтов на Украине и в секторе Газа, назревает еще и третий — между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».
Ранее стало известно, что США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллиона долларов. Для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке Пентагон направлял туда 12 боевых кораблей. А в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден в жесткой форме требовал перестать его дезинформировать о конфликте в секторе Газа, переговорам по перемирию и освобождению заложников.
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