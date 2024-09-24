В семечках в Петербурге нашли яд, который способствует развитию рака

24 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Кадмий в семечки попадает во время роста подсолнечника Фото: Mark S/CC BY 2.0/Flickr В Санкт-Петербурге в семечках был обнаружен кадмий: это яд, способствующий развитию рака. Об этом стало известно благодаря исследованию «Общественного контроля». «Исследования этого года <…> не выявили ни одного образца, в котором содержание кадмия не соответствовало действующей норме. В то же время, согласно протоколам испытаний, только в трех образцах содержание кадмия оказалось менее одного мг/кг, в остальных семи образцах количество токсичного элемента было обнаружено в пределах от 0,13 до 0,19 мг/кг» — написали на сайте «Общественного контроля». Кадмий также может привести к серьезным заболеваниям легких, гипертонии и анемии. Это вещество представляет собой токсичный тяжелый металл, который способен накапливаться в организме человека на протяжении многих лет. Он попадает в семечки через почву в процессе роста подсолнечника, который в свою очередь абсорбирует кадмий из удобрений. Употребление всего 100 граммов таких семечек может привести к значительному уровню кадмия в организме. В России установлено, что содержание кадмия в семечках не должно превышать 0,2 мг/кг. Экспертиза показала, что все проверенные образцы соответствуют этому стандарту, однако некоторые из них находятся на границе допустимого уровня. Самое низкое содержание кадмия обнаружено в торговых марках «Семечки Богучарские», «Первым делом», «Джинн». В образцах «Бабкины семечки», «365 дней», «От атамана», «Красная цена», «Smakky», «Моя цена» и «Молодежные» от торговой марки «Мартин» содержания кадмия было в норме, но является высоким с точки зрения ВОЗ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в семечках был обнаружен кадмий: это яд, способствующий развитию рака. Об этом стало известно благодаря исследованию «Общественного контроля». «Исследования этого года <…> не выявили ни одного образца, в котором содержание кадмия не соответствовало действующей норме. В то же время, согласно протоколам испытаний, только в трех образцах содержание кадмия оказалось менее одного мг/кг, в остальных семи образцах количество токсичного элемента было обнаружено в пределах от 0,13 до 0,19 мг/кг» — написали на сайте «Общественного контроля». Кадмий также может привести к серьезным заболеваниям легких, гипертонии и анемии. Это вещество представляет собой токсичный тяжелый металл, который способен накапливаться в организме человека на протяжении многих лет. Он попадает в семечки через почву в процессе роста подсолнечника, который в свою очередь абсорбирует кадмий из удобрений. Употребление всего 100 граммов таких семечек может привести к значительному уровню кадмия в организме. В России установлено, что содержание кадмия в семечках не должно превышать 0,2 мг/кг. Экспертиза показала, что все проверенные образцы соответствуют этому стандарту, однако некоторые из них находятся на границе допустимого уровня. Самое низкое содержание кадмия обнаружено в торговых марках «Семечки Богучарские», «Первым делом», «Джинн». В образцах «Бабкины семечки», «365 дней», «От атамана», «Красная цена», «Smakky», «Моя цена» и «Молодежные» от торговой марки «Мартин» содержания кадмия было в норме, но является высоким с точки зрения ВОЗ.