Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову

Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
«Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю Министерства обороны России и фигурантам по делу», — написали в telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Арест был продлен до 25 декабря не только для Булгакова, но и для его предполагаемых соучастников — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и Геннадия Селезнева.
Булгаков, который до сентября 2022 года занимался вопросами материально-технического обеспечения армии в Минобороны, настаивает на своей невиновности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замглавы в июле.
Следствие считает, что Булгаков заключил контракт с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 миллионов рублей, что следствие считает необоснованным.
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