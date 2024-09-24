Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову

24 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Булгаков пробудет под стражей минимум до 25 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю Министерства обороны России и фигурантам по делу», — написали в telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Арест был продлен до 25 декабря не только для Булгакова, но и для его предполагаемых соучастников — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и Геннадия Селезнева. Булгаков, который до сентября 2022 года занимался вопросами материально-технического обеспечения армии в Минобороны, настаивает на своей невиновности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замглавы в июле. Следствие считает, что Булгаков заключил контракт с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 миллионов рублей, что следствие считает необоснованным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю Министерства обороны России и фигурантам по делу», — написали в telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Арест был продлен до 25 декабря не только для Булгакова, но и для его предполагаемых соучастников — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и Геннадия Селезнева. Булгаков, который до сентября 2022 года занимался вопросами материально-технического обеспечения армии в Минобороны, настаивает на своей невиновности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замглавы в июле. Следствие считает, что Булгаков заключил контракт с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 миллионов рублей, что следствие считает необоснованным.