Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Дмитрий Булгаков пробудет под стражей минимум до 25 декабря Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю Министерства обороны России и фигурантам по делу», — написали в telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Арест был продлен до 25 декабря не только для Булгакова, но и для его предполагаемых соучастников — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и Геннадия Селезнева.

Булгаков, который до сентября 2022 года занимался вопросами материально-технического обеспечения армии в Минобороны, настаивает на своей невиновности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замглавы в июле.

Следствие считает, что Булгаков заключил контракт с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 миллионов рублей, что следствие считает необоснованным.

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Басманный суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Суд в столице продлил срок содержания под стражей экс-заместителю Министерства обороны России и фигурантам по делу», — написали в telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Арест был продлен до 25 декабря не только для Булгакова, но и для его предполагаемых соучастников — гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и Геннадия Селезнева. Булгаков, который до сентября 2022 года занимался вопросами материально-технического обеспечения армии в Минобороны, настаивает на своей невиновности. Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-замглавы в июле. Следствие считает, что Булгаков заключил контракт с компанией ООО «Нева-Балт СПб» на сумму 250 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Субподрядчику был перечислен аванс почти 50 миллионов рублей, что следствие считает необоснованным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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