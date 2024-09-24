В Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов 25 сентября Mazda, в которой находилась семья с тремя детьми, перевернулась и заблокировала движение трамваев в Верхнюю Пышму. Пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автомашины Mazda при перестроении из крайней левой полосы движения в правую не справился с управлением, допустил наезд на бордюр с последующим столкновением с Haval и опрокидыванием на трамвайные пути», — следует из сообщения. Пострадавшими оказались дети 7, 10 и 12 лет и их мать.
Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.
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