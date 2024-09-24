24 сентября 2024

Иномарка с детьми перевернулась и парализовала движение трамваев в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
На месте ДТП работают силовики Фото:

В Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов 25 сентября Mazda, в которой находилась семья с тремя детьми, перевернулась и заблокировала движение трамваев в Верхнюю Пышму. Пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Mazda при перестроении из крайней левой полосы движения в правую не справился с управлением, допустил наезд на бордюр с последующим столкновением с Haval и опрокидыванием на трамвайные пути», — следует из сообщения. Пострадавшими оказались дети 7, 10 и 12 лет и их мать.

Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.

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В Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов 25 сентября Mazda, в которой находилась семья с тремя детьми, перевернулась и заблокировала движение трамваев в Верхнюю Пышму. Пострадавших госпитализировали, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомашины Mazda при перестроении из крайней левой полосы движения в правую не справился с управлением, допустил наезд на бордюр с последующим столкновением с Haval и опрокидыванием на трамвайные пути», — следует из сообщения. Пострадавшими оказались дети 7, 10 и 12 лет и их мать. Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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