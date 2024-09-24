Водолазы исключили версию гибели челябинской пенсионерки, пропавшей неделю назад

Водолазы исключили гибель 74-летней пенсионерки, которую уже неделю разыскивают в Нагайбакском районе Челябинской области, на водоеме поселка Кужебаевский. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
«Вчера, в ходе повторных поисков, местный водоем был обследован спасателями-водолазами Локомотивного и Магнитогорского отрядов областной ПСС. Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади шесть тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — сообщили в пресс-центре.
Поиски пенсионерки ведутся с 18 сентября. Ее судьба остается неизвестной.
Также продолжается поиск 75-летней женщины в Кусинском районе. Вечером 23 сентября в неизвестном направлении ушла и не вернулась домой жительница поселка Ковали Магнитского городского поселения.
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