24 сентября 2024

Водолазы исключили версию гибели челябинской пенсионерки, пропавшей неделю назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, псс
Водолазы шесть часов обследовали водоем Фото:

Водолазы исключили гибель 74-летней пенсионерки, которую уже неделю разыскивают в Нагайбакском районе Челябинской области, на водоеме поселка Кужебаевский. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«Вчера, в ходе повторных поисков, местный водоем был обследован спасателями-водолазами Локомотивного и Магнитогорского отрядов областной ПСС. Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади шесть тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — сообщили в пресс-центре.

Поиски пенсионерки ведутся с 18 сентября. Ее судьба остается неизвестной.

Также продолжается поиск 75-летней женщины в Кусинском районе. Вечером 23 сентября в неизвестном направлении ушла и не вернулась домой жительница поселка Ковали Магнитского городского поселения.

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Водолазы исключили гибель 74-летней пенсионерки, которую уже неделю разыскивают в Нагайбакском районе Челябинской области, на водоеме поселка Кужебаевский. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «Вчера, в ходе повторных поисков, местный водоем был обследован спасателями-водолазами Локомотивного и Магнитогорского отрядов областной ПСС. Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади шесть тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — сообщили в пресс-центре. Поиски пенсионерки ведутся с 18 сентября. Ее судьба остается неизвестной. Также продолжается поиск 75-летней женщины в Кусинском районе. Вечером 23 сентября в неизвестном направлении ушла и не вернулась домой жительница поселка Ковали Магнитского городского поселения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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