Водолазы исключили версию гибели челябинской пенсионерки, пропавшей неделю назад

25 сентября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Водолазы шесть часов обследовали водоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водолазы исключили гибель 74-летней пенсионерки, которую уже неделю разыскивают в Нагайбакском районе Челябинской области, на водоеме поселка Кужебаевский. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «Вчера, в ходе повторных поисков, местный водоем был обследован спасателями-водолазами Локомотивного и Магнитогорского отрядов областной ПСС. Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади шесть тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — сообщили в пресс-центре. Поиски пенсионерки ведутся с 18 сентября. Ее судьба остается неизвестной. Также продолжается поиск 75-летней женщины в Кусинском районе. Вечером 23 сентября в неизвестном направлении ушла и не вернулась домой жительница поселка Ковали Магнитского городского поселения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водолазы исключили гибель 74-летней пенсионерки, которую уже неделю разыскивают в Нагайбакском районе Челябинской области, на водоеме поселка Кужебаевский. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «Вчера, в ходе повторных поисков, местный водоем был обследован спасателями-водолазами Локомотивного и Магнитогорского отрядов областной ПСС. Тщательный и изнурительный поиск под водой в течение шести часов проведен в общей сложности на площади шесть тысяч квадратных метров несколькими способами и полностью исключил версию о возможной гибели пенсионерки на акватории», — сообщили в пресс-центре. Поиски пенсионерки ведутся с 18 сентября. Ее судьба остается неизвестной. Также продолжается поиск 75-летней женщины в Кусинском районе. Вечером 23 сентября в неизвестном направлении ушла и не вернулась домой жительница поселка Ковали Магнитского городского поселения.