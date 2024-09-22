В Челябинской области пятые сутки ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку

23 сентября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

К поискам подключат спасателей-водолазов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области с 18 сентября ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вскоре к ее поискам подключат водолазов. «На лодке с помощью кошек спасатели обследовали всю площадь пруда и плотины поселка Кужебаевского. Пешим ходом обследована вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьяны, густые заросли кустарника и камыша. Обнаружить местопребывание женщины до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Женщина пропала 18 сентября. По словам родственников, она ушла в неизвестном направлении. В ее поисках принимают участие сотни человек: родные, местные жители, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и лесоохраны. Все они помогают правоохранительным органам. Акваторию обследовали с лодок ПРесс-служба ПСС Челябинской области Фото: Поиски продолжаются даже ночью ПРесс-служба ПСС Челябинской области Фото: К поискам подключат водолазов ПРесс-служба ПСС Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области с 18 сентября ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вскоре к ее поискам подключат водолазов. «На лодке с помощью кошек спасатели обследовали всю площадь пруда и плотины поселка Кужебаевского. Пешим ходом обследована вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьяны, густые заросли кустарника и камыша. Обнаружить местопребывание женщины до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Женщина пропала 18 сентября. По словам родственников, она ушла в неизвестном направлении. В ее поисках принимают участие сотни человек: родные, местные жители, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и лесоохраны. Все они помогают правоохранительным органам.