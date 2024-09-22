22 сентября 2024

В Челябинской области пятые сутки ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка спасателей на льду и вручение новой техники. Челябинск, мчс, спасатели, водолаз
К поискам подключат спасателей-водолазов Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области с 18 сентября ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вскоре к ее поискам подключат водолазов.

«На лодке с помощью кошек спасатели обследовали всю площадь пруда и плотины поселка Кужебаевского. Пешим ходом обследована вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьяны, густые заросли кустарника и камыша. Обнаружить местопребывание женщины до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

Женщина пропала 18 сентября. По словам родственников, она ушла в неизвестном направлении. В ее поисках принимают участие сотни человек: родные, местные жители, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и лесоохраны. Все они помогают правоохранительным органам.

Акваторию обследовали с лодок
Акваторию обследовали с лодок
Фото:
Поиски продолжаются даже ночью
Поиски продолжаются даже ночью
Фото:
К поискам подключат водолазов
К поискам подключат водолазов
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В Нагайбакском районе Челябинской области с 18 сентября ищут пропавшую 74-летнюю пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, вскоре к ее поискам подключат водолазов. «На лодке с помощью кошек спасатели обследовали всю площадь пруда и плотины поселка Кужебаевского. Пешим ходом обследована вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьяны, густые заросли кустарника и камыша. Обнаружить местопребывание женщины до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. Женщина пропала 18 сентября. По словам родственников, она ушла в неизвестном направлении. В ее поисках принимают участие сотни человек: родные, местные жители, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и лесоохраны. Все они помогают правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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