24 сентября 2024

Екатеринбуржец наткнулся на скелет в своем саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоммерческая организация «Благое дело». Свердловская область, Верх-Нейвинский, сад, благое дело
Мужчина копал землю и нашел останки человека Фото:

Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в садовом товариществе «Урал». Подробности URA.RU рассказал источник.

«Хозяин строил у себя в саду дом на улице Краснокамской и наткнулся на человеческие останки. Кости скелета лежали в земле на глубине примерно 30-40 сантиметров. Шокированный мужчина тут же вызвал полицию», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что СНТ «Урал» находится в 500 метрах от Лесного кладбища и, возможно, это как-то связано с жуткой находкой. Эксперты по первым внешним признакам определили, что смерть человека наступила более года назад. Точную причину и давность смерти установит уже судмедэкспертиза.

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Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в садовом товариществе «Урал». Подробности URA.RU рассказал источник. «Хозяин строил у себя в саду дом на улице Краснокамской и наткнулся на человеческие останки. Кости скелета лежали в земле на глубине примерно 30-40 сантиметров. Шокированный мужчина тут же вызвал полицию», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что СНТ «Урал» находится в 500 метрах от Лесного кладбища и, возможно, это как-то связано с жуткой находкой. Эксперты по первым внешним признакам определили, что смерть человека наступила более года назад. Точную причину и давность смерти установит уже судмедэкспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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