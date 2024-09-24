Екатеринбуржец наткнулся на скелет в своем саду

25 сентября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мужчина копал землю и нашел останки человека Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в садовом товариществе «Урал». Подробности URA.RU рассказал источник. «Хозяин строил у себя в саду дом на улице Краснокамской и наткнулся на человеческие останки. Кости скелета лежали в земле на глубине примерно 30-40 сантиметров. Шокированный мужчина тут же вызвал полицию», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что СНТ «Урал» находится в 500 метрах от Лесного кладбища и, возможно, это как-то связано с жуткой находкой. Эксперты по первым внешним признакам определили, что смерть человека наступила более года назад. Точную причину и давность смерти установит уже судмедэкспертиза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в садовом товариществе «Урал». Подробности URA.RU рассказал источник. «Хозяин строил у себя в саду дом на улице Краснокамской и наткнулся на человеческие останки. Кости скелета лежали в земле на глубине примерно 30-40 сантиметров. Шокированный мужчина тут же вызвал полицию», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что СНТ «Урал» находится в 500 метрах от Лесного кладбища и, возможно, это как-то связано с жуткой находкой. Эксперты по первым внешним признакам определили, что смерть человека наступила более года назад. Точную причину и давность смерти установит уже судмедэкспертиза.