Екатеринбуржец наткнулся на скелет в своем саду

Житель Екатеринбурга нашел человеческий скелет на своем участке в садовом товариществе «Урал». Подробности URA.RU рассказал источник.
«Хозяин строил у себя в саду дом на улице Краснокамской и наткнулся на человеческие останки. Кости скелета лежали в земле на глубине примерно 30-40 сантиметров. Шокированный мужчина тут же вызвал полицию», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что СНТ «Урал» находится в 500 метрах от Лесного кладбища и, возможно, это как-то связано с жуткой находкой. Эксперты по первым внешним признакам определили, что смерть человека наступила более года назад. Точную причину и давность смерти установит уже судмедэкспертиза.
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