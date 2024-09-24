Директор госкомпании властей ХМАО стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Руководитель государственной компании властей ХМАО и его подчиненный стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.
«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора и начальника производственно-технического отдела одной из компаний региона, специализирующихся на добыче природных ресурсов, по факту превышения ими должностных полномочий из личной и корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, руководитель госкомпании вместе с начальником отдела передал подрядчику стройматериалы, которые остались после демонтажа производственного здания. А затем произвел приемку работ, выполненных с нарушением условий договора. Следственным комитетом по ХМАО уже возбуждено уголовное дело.
По данным URA.RU. речь идет о директоре компании «Полярный кварц» Александре Ермолине. Источники агентства в силовых структурах говорят о том, что в деле могут всплыть новые эпизоды, а история со стройматериалами была только поводом для проверки реализации мегапроекта по созданию особой экономической зоны в Нягани.
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