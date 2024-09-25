Матвиенко сохраняет место в Совфеде

Валентину Матвиенко переизбрали на должность спикера Совета Федерации

25 сентября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко будет спикером Совета Федерации в четвертый раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко избрали на новый срок. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 155 сенаторов, никто не проголосовал против и никто не воздержался от голосования. Пленарное заседание транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Валентине Матвиенко 75 лет. Она переизбрана в четвертый раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко избрали на новый срок. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 155 сенаторов, никто не проголосовал против и никто не воздержался от голосования. Пленарное заседание транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Валентине Матвиенко 75 лет. Она переизбрана в четвертый раз.