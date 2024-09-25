Матвиенко сохраняет место в Совфеде

Валентину Матвиенко переизбрали на должность спикера Совета Федерации
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко будет спикером Совета Федерации в четвертый раз Фото:

Действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко избрали на новый срок. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 155 сенаторов, никто не проголосовал против и никто не воздержался от голосования. Пленарное заседание транслируется в эфире телеканала «Россия-24».

Валентине Матвиенко 75 лет. Она переизбрана в четвертый раз.

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Действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко избрали на новый срок. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 155 сенаторов, никто не проголосовал против и никто не воздержался от голосования. Пленарное заседание транслируется в эфире телеканала «Россия-24». Валентине Матвиенко 75 лет. Она переизбрана в четвертый раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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