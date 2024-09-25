Матвиенко сохраняет место в Совфеде

Валентина Матвиенко будет спикером Совета Федерации в четвертый раз
Действующего спикера Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко избрали на новый срок. За утверждение ее кандидатуры проголосовали 155 сенаторов, никто не проголосовал против и никто не воздержался от голосования. Пленарное заседание транслируется в эфире телеканала «Россия-24».
Валентине Матвиенко 75 лет. Она переизбрана в четвертый раз.
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