24 сентября 2024

Совфед одобрил кандидатуру Донгаузера на пост прокурора Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Кандидатуру Игоря Донгаузера одобрили в Совете Федерации Фото:

В Совете Федерации 25 сентября одобрили кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас во время 575 заседания.

«Комитеты в пределах своих полномочий одобрили ряд кандидатов прокуроров субъектов и приравненных к ним. Игорь Донгаузер — Челябинская область», — заявил Клишас.

В органах прокуратуры Донгаузер работает с 2004 года. Большую часть карьеры провел в Санкт-Петербурге. С 2022 года занимал пост первого заместителя прокурора Кемеровской области. О его переводе в Челябинск заговорили в середине июля 2024 года. На посту прокурора области он сменит ушедшего в отставку Карена Габриеляна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Совете Федерации 25 сентября одобрили кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас во время 575 заседания. «Комитеты в пределах своих полномочий одобрили ряд кандидатов прокуроров субъектов и приравненных к ним. Игорь Донгаузер — Челябинская область», — заявил Клишас. В органах прокуратуры Донгаузер работает с 2004 года. Большую часть карьеры провел в Санкт-Петербурге. С 2022 года занимал пост первого заместителя прокурора Кемеровской области. О его переводе в Челябинск заговорили в середине июля 2024 года. На посту прокурора области он сменит ушедшего в отставку Карена Габриеляна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...