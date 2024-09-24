Совфед одобрил кандидатуру Донгаузера на пост прокурора Челябинской области

В Совете Федерации 25 сентября одобрили кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас во время 575 заседания.
«Комитеты в пределах своих полномочий одобрили ряд кандидатов прокуроров субъектов и приравненных к ним. Игорь Донгаузер — Челябинская область», — заявил Клишас.
В органах прокуратуры Донгаузер работает с 2004 года. Большую часть карьеры провел в Санкт-Петербурге. С 2022 года занимал пост первого заместителя прокурора Кемеровской области. О его переводе в Челябинск заговорили в середине июля 2024 года. На посту прокурора области он сменит ушедшего в отставку Карена Габриеляна.
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