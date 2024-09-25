Пенсионерки из Увельского района Челябинской области ампутировали руку из-за травмы, которую она получила во время заготовки дров. Ранение челябинка получила пилой, которой она пользуется ежегодно, сообщила URA.RU специалист по связям с общественностью областной больницы Троицка Елена Вершинина.
«Я умею обращаться с этой пилой, не один год дрова запасаю. Я сама виновата: надо было мне обойти инструмент, а я поспешила, и вот… Доставили меня в травматологическое отделение в Троицк. Кисть левой руки пришлось ампутировать», — поделилась с URA.RU словами челябинки Вершинина.
Женщина отметила, что не помнит момент, в который она получила травму. На ее крик прибежал сосед, который позвонил сыну пенсионерки. Как уточнили URA.RU в пресс-службе больницы, пациентка не планирует делать протезирование и настроена адаптироваться к жизни с одной рукой. Она поблагодарила сотрудников травматолого-ортопедического отделения и отметила, что жизнь продолжается. В ближайшее время пенсионерку выпишут домой, уточнил завотделением Руслан Алескеров.
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