Жительнице челябинского села ампутировали руку после заготовки дров к зиме

Из-за травмы от циркулярной пилы пенсионерке пришлось ампутировать кисть руки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерки из Увельского района Челябинской области ампутировали руку из-за травмы, которую она получила во время заготовки дров. Ранение челябинка получила пилой, которой она пользуется ежегодно, сообщила URA.RU специалист по связям с общественностью областной больницы Троицка Елена Вершинина.

«Я умею обращаться с этой пилой, не один год дрова запасаю. Я сама виновата: надо было мне обойти инструмент, а я поспешила, и вот… Доставили меня в травматологическое отделение в Троицк. Кисть левой руки пришлось ампутировать», — поделилась с URA.RU словами челябинки Вершинина.

Женщина отметила, что не помнит момент, в который она получила травму. На ее крик прибежал сосед, который позвонил сыну пенсионерки. Как уточнили URA.RU в пресс-службе больницы, пациентка не планирует делать протезирование и настроена адаптироваться к жизни с одной рукой. Она поблагодарила сотрудников травматолого-ортопедического отделения и отметила, что жизнь продолжается. В ближайшее время пенсионерку выпишут домой, уточнил завотделением Руслан Алескеров.