Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Мадянова

Shot: актер Роман Мадянов умер от онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Мадянов скончался от онкологии диагностированной ранее Фото:

Российский актер, звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии. Об этом сообщили источники telegram-каналов.

«Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Родившийся в 1962 году Роман Мадянов, помимо театра, запомнился зрителям по киноролям. Артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».

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Российский актер, звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Родившийся в 1962 году Роман Мадянов, помимо театра, запомнился зрителям по киноролям. Артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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