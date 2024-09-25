Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Мадянова

Shot: актер Роман Мадянов умер от онкологии

25 сентября 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Роман Мадянов скончался от онкологии диагностированной ранее Фото: Russian Look / Global Look Press Российский актер, звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Родившийся в 1962 году Роман Мадянов, помимо театра, запомнился зрителям по киноролям. Артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский актер, звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты в почках, селезенке и печени. Он проходил противоопухолевое лечение», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Родившийся в 1962 году Роман Мадянов, помимо театра, запомнился зрителям по киноролям. Артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».