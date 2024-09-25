В Сургуте остановил работу суши-бар, где массово отравились клиенты

В Сургуте временно закрылся суши-бар «Джонни Тунец», в котором после заказа роллов на доставку отравились более десяти человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.
«Эпидемиологами, помимо зарегистрированных в установленном порядке, выявлены более десяти заболевших, также употреблявших роллы, но в медорганизации не обращавшихся. Проведены лабораторные исследования сырья, объектов технологической среды для производства роллов. В помещениях организации службы доставки проведена заключительная дезинфекция. Предприятие самостоятельно приостановило работу, в помещениях проведена уборка», — прокомментировали агентству.
В отношении владельца суши-бара также возбуждено административное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологический требований к организации общепита. «Кроме того, составлен протокол о временном запрете деятельности. Административный материал направлен в городской суд», — добавили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. Оказалось, новый владелец суши-бара не уведомил госорганы о начале предпринимательской деятельности после того, как выкупил «Джонни Тунец».
Ранее URA.RU сообщало о самом отравлении в суши-баре «Джонни Тунец». Более десяти сургутян пожаловались на ухудшение самочувствия после заказа роллов. Некоторые из них даже были госпитализированы в инфекционное отделение. За расследование инцидента взялся глава Следкома Александр Бастрыкин.
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