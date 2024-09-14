14 сентября 2024
13 сентября 2024

Бастрыкин взялся за массовое отравление жителей Сургута, доставленными суши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимум 10 человек отравились после доставки роллов
Минимум 10 человек отравились после доставки роллов Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит суши-бар «Джонни тунец» в Сургуте. Дело в том, что после заказа роллов из этого заведения отравились минимум 10 человек. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом заболевании жителей Сургута. В сентябре текущего года не менее, чем у 10 человек, в числе которых несовершеннолетние, диагностировано инфекционное заболевание после употребления в пищу продукции одной из служб доставки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СК РФ по ХМАО организовало процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Отравилось как минимум 10 человек. После появления симптомов они обратилась в суши-бар. Деньги за роллы вернули, а также администрация заведения купила за свой счет необходимые лекарства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит суши-бар «Джонни тунец» в Сургуте. Дело в том, что после заказа роллов из этого заведения отравились минимум 10 человек. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом заболевании жителей Сургута. В сентябре текущего года не менее, чем у 10 человек, в числе которых несовершеннолетние, диагностировано инфекционное заболевание после употребления в пищу продукции одной из служб доставки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СК РФ по ХМАО организовало процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Отравилось как минимум 10 человек. После появления симптомов они обратилась в суши-бар. Деньги за роллы вернули, а также администрация заведения купила за свой счет необходимые лекарства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...