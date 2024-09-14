Бастрыкин взялся за массовое отравление жителей Сургута, доставленными суши

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит суши-бар «Джонни тунец» в Сургуте. Дело в том, что после заказа роллов из этого заведения отравились минимум 10 человек. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о массовом заболевании жителей Сургута. В сентябре текущего года не менее, чем у 10 человек, в числе которых несовершеннолетние, диагностировано инфекционное заболевание после употребления в пищу продукции одной из служб доставки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СУ СК РФ по ХМАО организовало процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Отравилось как минимум 10 человек. После появления симптомов они обратилась в суши-бар. Деньги за роллы вернули, а также администрация заведения купила за свой счет необходимые лекарства.
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