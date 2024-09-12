Сургутяне массово пожаловались на отравление суши в службе доставки

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на отравление после заказа роллов в суши-баре «Джонни тунец». Отравилось как минимум 10 человек, сообщил URA.RU один из клиентов на анонимных условиях.
«Вечером 3 сентября мы заказали роллы на доставку. В итоге отравились втроем: я, жена и дочь. Их забрали в инфекционное отделение с выраженными симптомами. Я съел немного, поэтому обошелся без госпитализации. У жены и дочери обнаружили сальмонеллез. Сам тоже сдал анализы. Со мной связались еще несколько отравившихся человек. Вместе нас человек 10», — рассказал URA.RU сургутянин. Он также предоставил в распоряжение редакции выписки из больницы с медицинским заключением.
После появления симптомов семья обратилась в суши-бар. Деньги за роллы вернули, а также администрация заведения купила за свой счет необходимые лекарства. «Мы на тот момент думали, что это просто отравление, что до сальмонеллеза не дойдет. Но когда жена с дочкой легли в больницу, я позвонил в суши-бар и все рассказал, предложил выплатить нам компенсацию. На что администратор ответила мне, что мы не сможем доказать без экспертизы, что отравились именно этими роллами», — добавил собеседник агентства. Теперь он намерен подать в суд коллективный иск вместе с теми, кто так же столкнулся с отравлением.
Корреспондент URA.RU связался с еще несколькими сургутянами, которые утверждают, что отравились после заказа доставки роллов из суши-бара «Джонни тунец». «Тоже сделали заказ 3 сентября. Отравились вчетвером: муж, я и двое детей. У дочки было очень плохое состояние, ее лечили в больнице. В суши-баре предложили написать претензию, деньги за заказ пока не вернули», — рассказала агентству другая сургутянка.
«Заказывали роллы в „Джонни тунец“ 4 сентября. На следующий день мне и дочери стало плохо. Сначала, думали, грипп. У меня была температура 39 градусов, болели мышцы, озноб. А у дочери на утро сильно заболел живот и появились другие признаки отравления. Вызвали скорую, врачи сказали, что у ребенка кишечное расстройство. Позже симптомы отравления появились и у меня», — добавила другая собеседница агентства.
В самом суши-баре «Джонни тунец» журналисту агентства подтвердили обращения клиентов с жалобами на отравление. «Мы в курсе этой ситуации. Приняли все необходимые меры, всем, кто к нам обратился, была предложена медпомощь — оплата лечения, лекарств. Но при условии, если они сдадут анализы. Но их никто не сдал. Всем, кто обратился, были возвращены денежные средства за заказы, медикаменты мы тоже оплатили. Однако один из клиентов запросил у нас сумму, несколько тысяч рублей. Мы отказались, а он в свою очередь стал угрожать нам судом», — прокомментировала URA.RU администратор суши-бара.
Собеседница агентства добавила, что заведение направило роллы, которыми якобы отравилась одна из клиенток, на пробу в санэпидемстанцию. По ее словам, по результатам экспертизы сальмонеллу в продуктах не обнаружили.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию Роспотребнадзор ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
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