Сын Мадянова вспомнил печальные слова актера перед смертью

Mash: незадолго смерти Мадянов говорил, что справится с раком
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Роман Мадянов лечился от онкологии Фото:

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии в своем доме в деревне Бояркино. Сын артиста рассказал в беседе с журналистами, что за несколько часов до смерти актер говорил о скором выздоровлении.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — цитирует telegram-канал Mash сына Мадянова.

В течение недели перед смертью у Мадянова было нарушено сознание. Он не хотел есть и отказался от съемок в фильме «Маленький шеф», уточнили в тексте поста.

Ранее сообщалось, что Роману Мадянову весной поставили диагноз — злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачами были обнаружены кисты в почках, селезенке и печени. Мадянов проходил противоопухолевое лечение.

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Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии в своем доме в деревне Бояркино. Сын артиста рассказал в беседе с журналистами, что за несколько часов до смерти актер говорил о скором выздоровлении. «Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — цитирует telegram-канал Mash сына Мадянова. В течение недели перед смертью у Мадянова было нарушено сознание. Он не хотел есть и отказался от съемок в фильме «Маленький шеф», уточнили в тексте поста. Ранее сообщалось, что Роману Мадянову весной поставили диагноз — злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачами были обнаружены кисты в почках, селезенке и печени. Мадянов проходил противоопухолевое лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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