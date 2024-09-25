Сын Мадянова вспомнил печальные слова актера перед смертью

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии в своем доме в деревне Бояркино. Сын артиста рассказал в беседе с журналистами, что за несколько часов до смерти актер говорил о скором выздоровлении.
«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — цитирует telegram-канал Mash сына Мадянова.
В течение недели перед смертью у Мадянова было нарушено сознание. Он не хотел есть и отказался от съемок в фильме «Маленький шеф», уточнили в тексте поста.
Ранее сообщалось, что Роману Мадянову весной поставили диагноз — злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также врачами были обнаружены кисты в почках, селезенке и печени. Мадянов проходил противоопухолевое лечение.
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