Минтруд хочет сократить список запрещенных для женщин профессий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, рудник, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Женщины могут получить возможность работать на поверхности шахт, резервов и рудников Фото:

Список запрещенных для женщин профессий может быть сокращен. Из перечня должностей, в которых ограничен женский труд, могут убрать работы, связанные с управлением самоходными машинами, и несколько других видов деятельности, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда России.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — заявил замминистра труда Алексей Вовченко.

Так, женщинам представится возможность работать на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, а также участвовать в обогащении, агломерации, брикетировании. Сейчас проект приказа, разработанный с учетом предложений различных организаций, работников и профильных специалистов, разместили на общественное обсуждение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Список запрещенных для женщин профессий может быть сокращен. Из перечня должностей, в которых ограничен женский труд, могут убрать работы, связанные с управлением самоходными машинами, и несколько других видов деятельности, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда России. «Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — заявил замминистра труда Алексей Вовченко. Так, женщинам представится возможность работать на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, а также участвовать в обогащении, агломерации, брикетировании. Сейчас проект приказа, разработанный с учетом предложений различных организаций, работников и профильных специалистов, разместили на общественное обсуждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...