Под Курском бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на шведской БМП за белый флаг

В Курской области солдаты ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом рассказали военкоры.
«Украинские военные на шведской БМП CV-90 ехали сдаваться в плен (на машине был белый флаг — прим. URA.RU), прорываясь через огонь своих побратимов. С соседней лесополосы по ним начали наносить удары свои же „товарищи“, — сказано в публикации telegram-канале „Военкоры Русской весны“. Также сообщается, что выжить после этой атаки бойцам ВСУ не удалось.
Ранее пленный солдат украинской армии заявил, что офицеры ВСУ не участвуют в боевых действиях, а только отдают приказы. По его словам, его подразделение приехало на позицию и им лишь выдали лист бумаги с картой местности и сказали двигаться по точкам. Поскольку никто из отряда не проходил подготовку и не умел ориентироваться, бойцы заблудились, оказались под обстрелом бросили оружие, передает МК.
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