25 сентября 2024

Под Курском бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на шведской БМП за белый флаг

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Украинские бойцы атаковали сослуживцев
Украинские бойцы атаковали сослуживцев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области солдаты ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом рассказали военкоры.

«Украинские военные на шведской БМП CV-90 ехали сдаваться в плен (на машине был белый флаг — прим. URA.RU), прорываясь через огонь своих побратимов. С соседней лесополосы по ним начали наносить удары свои же „товарищи“, — сказано в публикации telegram-канале „Военкоры Русской весны“. Также сообщается, что выжить после этой атаки бойцам ВСУ не удалось.

Ранее пленный солдат украинской армии заявил, что офицеры ВСУ не участвуют в боевых действиях, а только отдают приказы. По его словам, его подразделение приехало на позицию и им лишь выдали лист бумаги с картой местности и сказали двигаться по точкам. Поскольку никто из отряда не проходил подготовку и не умел ориентироваться, бойцы заблудились, оказались под обстрелом бросили оружие, передает МК

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В Курской области солдаты ВСУ расстреляли сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом рассказали военкоры. «Украинские военные на шведской БМП CV-90 ехали сдаваться в плен (на машине был белый флаг — прим. URA.RU), прорываясь через огонь своих побратимов. С соседней лесополосы по ним начали наносить удары свои же „товарищи“, — сказано в публикации telegram-канале „Военкоры Русской весны“. Также сообщается, что выжить после этой атаки бойцам ВСУ не удалось. Ранее пленный солдат украинской армии заявил, что офицеры ВСУ не участвуют в боевых действиях, а только отдают приказы. По его словам, его подразделение приехало на позицию и им лишь выдали лист бумаги с картой местности и сказали двигаться по точкам. Поскольку никто из отряда не проходил подготовку и не умел ориентироваться, бойцы заблудились, оказались под обстрелом бросили оружие, передает МК. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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