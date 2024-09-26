Трамп предложил «разнести вдребезги» Иран

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп предложил жестко ответить Ирану на угрозы с их стороны в адрес американских политиков. Бизнесмен уточнил, что можно «разнести ее вдребезги». Отмечается, что в начале лета американская разведка узнала о заговоре Тегерана против бизнесмена и усилила его охрану.
«Если бы я был президентом, я бы сообщил угрожающей стране — в данном случае Ирану — что если вы сделаете что-либо, чтобы навредить этому человеку, мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги. Мы разнесем ее вдребезги», — заявил Трамп во время своего митинга в Северной Каролине. Кандидат на пост президента США также заявил, что оба покушения на него могут иметь связь. Он не смог ответить однозначно, замешан ли в них Иран.
Первое покушение на Трампа состоялось 13 июля в Пенсильвании. Тогда стрелок ранил ухо политика. Следующее покушение состоялось 15 сентября во Флориде.
По словам CNN, разведслужба неоднократно предостерегала штаб политика от проведения митингов на открытом воздухе. Отмечается, что США получили данные об участии Ирана в заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа.
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