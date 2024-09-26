Армия и оружие В Кремле ответили, планируется ли наращивание ядерного арсенала Песков: Россия не планирует наращивать ядерный арсенал 26 сентября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 + У России нет планов по наращиванию ядерного арсенала, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, о таких планах не говорилось, и заявлений не было», — заявил Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин обозначил ядерную триаду как основную гарантию ядерного сдерживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, о таких планах не говорилось, и заявлений не было», — заявил Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин обозначил ядерную триаду как основную гарантию ядерного сдерживания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям