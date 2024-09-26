В Кремле ответили, планируется ли наращивание ядерного арсенала

Песков: Россия не планирует наращивать ядерный арсенал
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
У России нет планов по наращиванию ядерного арсенала, заявил Песков Фото:

Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, о таких планах не говорилось, и заявлений не было», — заявил Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин обозначил ядерную триаду как основную гарантию ядерного сдерживания.

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Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, о таких планах не говорилось, и заявлений не было», — заявил Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин обозначил ядерную триаду как основную гарантию ядерного сдерживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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