В Кремле ответили, планируется ли наращивание ядерного арсенала

У России нет планов по наращиванию ядерного арсенала, заявил Песков
Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, о таких планах не говорилось, и заявлений не было», — заявил Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин обозначил ядерную триаду как основную гарантию ядерного сдерживания.
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