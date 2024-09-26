Байден поручил Пентагону передать Украине дополнительную батарею Patriot

26 сентября 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что батарея нужна для укрепления системы ПВО Украины Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом. «Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом. «Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно.