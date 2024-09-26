Байден поручил Пентагону передать Украине дополнительную батарею Patriot

Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом.
«Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно.
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Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом. «Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно.