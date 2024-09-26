Байден поручил Пентагону передать Украине дополнительную батарею Patriot

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Байден заявил, что батарея нужна для укрепления системы ПВО Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом.

«Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно.

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Американский президент Джо Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил Белый Дом. «Для дальнейшего укрепления ПВО Украины я поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot», — передает официальный сайт Белого дома слова Байдена. Кроме того, Вашингтон намерен передать дополнительные боеприпасы. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении у Киева имеется большее количество систем американских ПВО, чем было заявлено официально. Тем не менее он считает, что средств все еще недостаточно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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