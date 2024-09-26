Подорожание проезда, отмена маршруток и тревожные кнопки: как в Перми изменится работа транспорта

Дептранс Перми: к 2027 году в городе не останется маршруток

26 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ближайшие годы в Перми прекратят работу два оставшихся маршрута такси. Маршрут №7т перевозчики будут обслуживать до 2025 года, а №10т — до 2028 года. Об этом сообщили в городском дептрансе. Какие еще изменения грядут в работе общественного транспорта краевой столицы — читайте в материале URA.RU. Изменения тарифов В 2025 году проезд в общественном транспорте Перми подорожает до 40 рублей. Как пояснили в городском дептрансе, тариф рассчитывается исходя из цен на топливо и комплектующие, запросов пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплат водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Изменения вступят в силу не ранее 15 апреля, так как повышать стоимость проезда можно не чаще, чем раз в год. При этом проездной документ для школьников с 5 по 11 класс подешевеет в полтора раза. Его стоимость снизится с 1110 рублей до 777 рублей. Проезд учащихся 1-4 классов в общественном транспорте останется бесплатным. Корректировка маршрутов В Перми запустят новый автобусный маршрут №82, который соединит микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания. Срок его запуска зависит от создания необходимой инфраструктуры для проезда автобусов. В отдельный маршрут №78 выделят укороченный вариант маршрута №77 с литерой «К». Во время исполнения контракта это нельзя было сделать из-за юридических ограничений. В планах также есть объединение маршрутов №10 (микрорайон Нагорный — ПНИПУ) и №68 (микрорайон Садовый — станция Пермь-2), а также маршрутов №19 (микрорайон Липовая Гора — Гознак) и №30 (микрорайон Садовый — микрорайон Парковый). Автобусы №10, 30, 68 обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», а №19 — предприниматель Татьяна Златковская. Для объединения маршрутов действующие контракты с перевозчиками расторгнут, несмотря на то, что они заключены до ноября 2027 года. Новые объединенные маршруты разыграют на торгах. В Перми два трамвайных маршрута увеличат количество остановок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU После завершения работ по реконструкции трамвайной сети и развитию территорий вдоль улиц Дзержинского и Строителей власти также хотят продлить трамвайный маршрут №3 до «Велты», а №12 — до «Пермской ярмарки». Количество рейсов, как и ранее, продолжит меняться в зависимости от пассажиропотока и доступных ресурсов. Помимо этого, в маршрутную сеть намерены внести еще ряд изменений, наиболее значительные из которых коснутся правобережной части города. Новые требования к автобусам В 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров введут новые требования к подвижному составу. Предполагается, что они вступят в силу во второй половине следующего года. Перевозчиков обяжут установить в автобусах тревожные кнопки с реагированием Росгвардии и осуществлять видеорегистрацию с онлайн-передачей для обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Количество валидаторов увеличат с четырех до шести, а для оплаты проезда с телефона установят Bluetooth-маячки. В автобусах также появятся датчики для контроля работы кондиционеров в салоне, которые будут в режиме реального времени информировать о температуре в салоне. Перевозчикам необходимо также установить стеклопакеты и постелить антискользящее покрытие в транспортных средствах. Автобусы с «гармошкой» На шести маршрутах запустят автобусы особо большой вместимости. В их число вошли №1 (микрорайон Садовый — Пермь II), №14 (микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный), №15 (Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок), №27 (площадь Дружбы — микрорайон Нагорный), №50 (микрорайон Крохалева — Пермь II) и №53 (Центральный рынок — 10-й микрорайон). На обслуживание пяти из них уже объявлены торги. Автобусы с «гармошкой» выйдут на линию в июне—июле 2025 года. Для запуска автобусов особо большого класса выбрали загруженные маршруты с коротким интервалом движения, где более эффективно увеличение вместимости, чем количества рейсов. Власти рассчитывают, что автобусы с «гармошкой» помогут частично компенсировать нехватку водителей. Маршрутное такси К 2027 году в Перми не останется маршруток. Маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, осуществляют перевозки на основании свидетельств, которые выдаются на определенный срок. Сейчас в Перми действуют два таких маршрута — №7т и №10т. Свидетельство на обслуживание маршрута №10т заканчивается летом 2025 года, маршрута №7т — в 2027 году. По мере приближения окончания срока действия свидетельств, департаментом транспорта будут прорабатываться меры компенсации. Все маршрутные такси в Перми заменят автобусами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С сентября 2024 года автобусами заменили четыре маршрутных такси. Вместо №5т и №8т запустили автобус №79 (микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж). Автобус №31 (Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора) заменил №4т и №11т. В автобусах, в отличие от маршруток, появилась возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие годы в Перми прекратят работу два оставшихся маршрута такси. Маршрут №7т перевозчики будут обслуживать до 2025 года, а №10т — до 2028 года. Об этом сообщили в городском дептрансе. Какие еще изменения грядут в работе общественного транспорта краевой столицы — читайте в материале URA.RU. В 2025 году проезд в общественном транспорте Перми подорожает до 40 рублей. Как пояснили в городском дептрансе, тариф рассчитывается исходя из цен на топливо и комплектующие, запросов пассажиров на повышение качества услуг и необходимости увеличения зарплат водителей из-за дефицита кадров в отрасли. Изменения вступят в силу не ранее 15 апреля, так как повышать стоимость проезда можно не чаще, чем раз в год. При этом проездной документ для школьников с 5 по 11 класс подешевеет в полтора раза. Его стоимость снизится с 1110 рублей до 777 рублей. Проезд учащихся 1-4 классов в общественном транспорте останется бесплатным. В Перми запустят новый автобусный маршрут №82, который соединит микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания. Срок его запуска зависит от создания необходимой инфраструктуры для проезда автобусов. В отдельный маршрут №78 выделят укороченный вариант маршрута №77 с литерой «К». Во время исполнения контракта это нельзя было сделать из-за юридических ограничений. В планах также есть объединение маршрутов №10 (микрорайон Нагорный — ПНИПУ) и №68 (микрорайон Садовый — станция Пермь-2), а также маршрутов №19 (микрорайон Липовая Гора — Гознак) и №30 (микрорайон Садовый — микрорайон Парковый). Автобусы №10, 30, 68 обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс», а №19 — предприниматель Татьяна Златковская. Для объединения маршрутов действующие контракты с перевозчиками расторгнут, несмотря на то, что они заключены до ноября 2027 года. Новые объединенные маршруты разыграют на торгах. После завершения работ по реконструкции трамвайной сети и развитию территорий вдоль улиц Дзержинского и Строителей власти также хотят продлить трамвайный маршрут №3 до «Велты», а №12 — до «Пермской ярмарки». Количество рейсов, как и ранее, продолжит меняться в зависимости от пассажиропотока и доступных ресурсов. Помимо этого, в маршрутную сеть намерены внести еще ряд изменений, наиболее значительные из которых коснутся правобережной части города. В 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров введут новые требования к подвижному составу. Предполагается, что они вступят в силу во второй половине следующего года. В автобусах также появятся датчики для контроля работы кондиционеров в салоне, которые будут в режиме реального времени информировать о температуре в салоне. Перевозчикам необходимо также установить стеклопакеты и постелить антискользящее покрытие в транспортных средствах. На шести маршрутах запустят автобусы особо большой вместимости. В их число вошли №1 (микрорайон Садовый — Пермь II), №14 (микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный), №15 (Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок), №27 (площадь Дружбы — микрорайон Нагорный), №50 (микрорайон Крохалева — Пермь II) и №53 (Центральный рынок — 10-й микрорайон). На обслуживание пяти из них уже объявлены торги. Автобусы с «гармошкой» выйдут на линию в июне—июле 2025 года. Для запуска автобусов особо большого класса выбрали загруженные маршруты с коротким интервалом движения, где более эффективно увеличение вместимости, чем количества рейсов. Власти рассчитывают, что автобусы с «гармошкой» помогут частично компенсировать нехватку водителей. К 2027 году в Перми не останется маршруток. Маршруты, работающие по нерегулируемому тарифу, осуществляют перевозки на основании свидетельств, которые выдаются на определенный срок. Сейчас в Перми действуют два таких маршрута — №7т и №10т. Свидетельство на обслуживание маршрута №10т заканчивается летом 2025 года, маршрута №7т — в 2027 году. По мере приближения окончания срока действия свидетельств, департаментом транспорта будут прорабатываться меры компенсации. С сентября 2024 года автобусами заменили четыре маршрутных такси. Вместо №5т и №8т запустили автобус №79 (микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж). Автобус №31 (Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора) заменил №4т и №11т. В автобусах, в отличие от маршруток, появилась возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными.