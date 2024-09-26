Mash: педагога из Ташкента, избившую ребенка из РФ, арестовали по другому делу

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В Узбекистане учительница избила ребенка из России, ее задержали по другому делу (архивное фото) Фото:

В Ташкенте (Узбекистан) на семь суток арестовали учительницу, ранее избившую на уроке ребенка из России. Однако ее арестовали не по этому поводу, а из-за драки с заместителем директора, которая произошла ранее. Об этом сообщает Mash.

«На семь суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребенка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить ее на русском языке. <…> В ответ ее арестовали на неделю. Но не из-за того, что била, душила [ребенка], а за драку с замдиректора школы», — утверждают авторы канала.

Ранее кадры с избиением ребенка были опубликованы в соцсетях. На данный инцидент отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова запросила комментарий у Узбекистана.

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В Ташкенте (Узбекистан) на семь суток арестовали учительницу, ранее избившую на уроке ребенка из России. Однако ее арестовали не по этому поводу, а из-за драки с заместителем директора, которая произошла ранее. Об этом сообщает Mash. «На семь суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребенка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить ее на русском языке. <…> В ответ ее арестовали на неделю. Но не из-за того, что била, душила [ребенка], а за драку с замдиректора школы», — утверждают авторы канала. Ранее кадры с избиением ребенка были опубликованы в соцсетях. На данный инцидент отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова запросила комментарий у Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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