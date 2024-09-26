Mash: педагога из Ташкента, избившую ребенка из РФ, арестовали по другому делу

В Ташкенте (Узбекистан) на семь суток арестовали учительницу, ранее избившую на уроке ребенка из России. Однако ее арестовали не по этому поводу, а из-за драки с заместителем директора, которая произошла ранее. Об этом сообщает Mash.
«На семь суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребенка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить ее на русском языке. <…> В ответ ее арестовали на неделю. Но не из-за того, что била, душила [ребенка], а за драку с замдиректора школы», — утверждают авторы канала.
Ранее кадры с избиением ребенка были опубликованы в соцсетях. На данный инцидент отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова запросила комментарий у Узбекистана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.