Mash: педагога из Ташкента, избившую ребенка из РФ, арестовали по другому делу

26 сентября 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

В Узбекистане учительница избила ребенка из России, ее задержали по другому делу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ташкенте (Узбекистан) на семь суток арестовали учительницу, ранее избившую на уроке ребенка из России. Однако ее арестовали не по этому поводу, а из-за драки с заместителем директора, которая произошла ранее. Об этом сообщает Mash. «На семь суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребенка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить ее на русском языке. <…> В ответ ее арестовали на неделю. Но не из-за того, что била, душила [ребенка], а за драку с замдиректора школы», — утверждают авторы канала. Ранее кадры с избиением ребенка были опубликованы в соцсетях. На данный инцидент отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова запросила комментарий у Узбекистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ташкенте (Узбекистан) на семь суток арестовали учительницу, ранее избившую на уроке ребенка из России. Однако ее арестовали не по этому поводу, а из-за драки с заместителем директора, которая произошла ранее. Об этом сообщает Mash. «На семь суток арестовали учительницу 188-й школы Ташкента, которая избила ребенка за то, что на уроке русского языка он попросил говорить ее на русском языке. <…> В ответ ее арестовали на неделю. Но не из-за того, что била, душила [ребенка], а за драку с замдиректора школы», — утверждают авторы канала. Ранее кадры с избиением ребенка были опубликованы в соцсетях. На данный инцидент отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова запросила комментарий у Узбекистана.