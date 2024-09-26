Вице-премьер Италии принял решение не думать о новой ядерной доктрине России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отказался размышлять о новой ядерной доктрине России. Он при этом выступил за продвижение атомной энергетики в мирных целях.
«Я не хочу даже думать о использовании ядерной энергии в военных целях. Это будет началом конца», — заявил Сальвини на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о новой ядерной доктрине РФ. Информацию приводит РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 25 сентября предложил обсудить вопросы, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин отметил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, включая ситуации, когда противник, используя обычное оружие, представляет серьёзную угрозу для суверенитета. Также, по его словам, Россия оставляет за собой возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.
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