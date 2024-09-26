26 сентября 2024

Вице-премьер Италии принял решение не думать о новой ядерной доктрине России

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Размышления о ядерном оружии не понравились вице-премьеру Италии
Размышления о ядерном оружии не понравились вице-премьеру Италии Фото:

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отказался размышлять о новой ядерной доктрине России. Он при этом выступил за продвижение атомной энергетики в мирных целях.

«Я не хочу даже думать о использовании ядерной энергии в военных целях. Это будет началом конца», — заявил Сальвини на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о новой ядерной доктрине РФ. Информацию приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 25 сентября предложил обсудить вопросы, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин отметил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, включая ситуации, когда противник, используя обычное оружие, представляет серьёзную угрозу для суверенитета. Также, по его словам, Россия оставляет за собой возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отказался размышлять о новой ядерной доктрине России. Он при этом выступил за продвижение атомной энергетики в мирных целях. «Я не хочу даже думать о использовании ядерной энергии в военных целях. Это будет началом конца», — заявил Сальвини на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, отвечая на вопрос о новой ядерной доктрине РФ. Информацию приводит РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ 25 сентября предложил обсудить вопросы, связанные с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин отметил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, включая ситуации, когда противник, используя обычное оружие, представляет серьёзную угрозу для суверенитета. Также, по его словам, Россия оставляет за собой возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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