25 сентября 2024

Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин

Путин предложил изменить ядерную доктрину России
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Россия оставляет право применить ЯО в случае агрессии, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия (ЯО). Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства. Теперь это будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Как изменится сфера ядерного сдерживания недружественных государств после предложенных нововведений — в материале URA.RU.

Правовая база применения ядерного оружия

Использование ЯО Россией определяется главным образом военной доктриной РФ, представляющей собой систему принципов для обеспечения защиты страны. Этот документ описывает внешние и внутренние угрозы, а также предлагаемые меры реагирования.

2 ноября 1993 года президент Борис Ельцин выпустил указ о «Основных положениях военной доктрины Российской Федерации», но сам документ не был опубликован. Первая военная доктрина была утверждена Путиным 21 апреля 2000 года и обнародована. Вторая версия доктрины появилась 5 февраля 2010 года, а третья, и на данный момент актуальная, была принята 26 декабря 2014 года.

Во всех версиях доктрины подчеркивается, что Россия сохраняет за собой право применения ЯО в ответ на использование против нее и ее союзников оружия массового поражения. ЯО может быть применено, если нападение с использованием обычных вооружений угрожает существованию государства.

Особая опасность возникает, когда происходит прямое участие в конфликте стран НАТО. С 2010 года Россия рассматривает усиление военной активности НАТО как одну из главных угроз. Принятие решения о применении ЯО остается за президентом России.

F-16.stock
Расширение НАТО на восток стало главной угрозой для России
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Политика ядерного сдерживания

2 июня 2020 года Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это ключевой открытый документ, впервые публикующий элементы российской ядерной доктрины без секретного статуса. Главной целью является предотвращение агрессии против РФ и ее союзников, что обеспечивается всеми доступными военными средствами, включая ядерное оружие.

Критерии применения ЯО, определенные в этом документе, согласуются с текущей военной доктриной. Здесь впервые перечислены угрозы, на которые нацелено ядерное сдерживание. Среди них наращивание у границ России военных сил с возможностью доставки ядерных боеприпасов и развертывание противоракетной обороны. Политика сдерживания также включает меры против ПРО и ударных систем в космосе, неконтролируемого ядерного распространения и размещения ядерного оружия в неядерных странах.

В документе указаны принципы ядерного сдерживания, такие как адаптивность к угрозам и поддержание неопределенности для потенциальных противников. Им подчеркивается единство функции сдерживания для всех видов ядерного оружия, без разделения на стратегическое и тактическое.

Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock
Российские специалисты оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил
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Стратегическое и тактическое ядерное вооружение России

Ядерные заряды России подразделяются на стратегические и тактические. К стратегическим относятся боеприпасы, доставляемые «ядерной триадой», включающей межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки, оснащенные ракетами. Тактическое ядерное оружие включает в себя боеголовки для ракет, артиллерийских снарядов и мин, которые имеют значительно меньшую мощность (в пределах нескольких килотонн). Эти заряды могут быть установлены на обычное оружие для участия в локальных конфликтах.

Детальная информация о тактическом ядерном вооружении России и его характеристиках остается засекреченной. По словам Путина, в качестве средств доставки такого оружия могут выступать боевые самолеты и ракетные комплексы «Искандер-М», используемые в сухопутных войсках.

25 марта 2023 года Владимир Путин сообщил, что по просьбе Беларуси Россия разместит свое тактическое ядерное вооружение на ее территории, следуя примеру США, давно размещающих аналогичное вооружение у своих союзников. Москва передала Минску комплекс «Искандер» и содействовала в переоборудовании самолетов, способных нести спецгруз. Белорусские военные прошли обучение в РФ по использованию этих систем. В конце апреля 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении нескольких десятков ядерных боеприпасов на территории страны.

Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
Тактическими ядерными боезарядами можно оснастить «Искандер-М»
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Условия применения ядерного оружия раньше

В 2020 году в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были определены четыре случая, при которых Россия могла бы использовать ядерное оружие:

  • получение проверенной информации о запуске баллистических ракет, атакующих Россию или ее союзников;
  • применение на территории России ядерного или другого оружия массового поражения;
  • атака на критически важные государственные или военные объекты страны;
  • агрессия с использованием обычного оружия, угрожающая существованию государства.
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock
Раньше ядерная доктрина предусматривали лишь четыре случая применения ядерного оружия
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Новые условия применения ядерного оружия, предложенные Путиным

Президент Путин сделал важные заявления на заседании Совета Безопасности. Он призвал расширить список ядерных угроз для РФ и сферу ядерного сдерживания:

  • Россия утверждает право использовать ядерное вооружение в случае агрессии в отношении России и Беларуси как членов Союзного государства;
  • Возможность применения ядерного оружия рассматривается при наличии подтвержденной информации о массированном запуске ракет и беспилотных летательных аппаратов, пересекающих границу;
  • Агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства предлагается классифицировать как совместное нападение на Россию;
  • В случае агрессии традиционными вооружениями, создающей критическую угрозу, Россия резервирует возможность применения ядерного арсенала;
  • Ядерная триада продолжает быть ключевой гарантией безопасности страны и ее граждан;
  • В проекте политики ядерного сдерживания России расширен список стран и военных союзов, а также обновлен перечень военных угроз;
  • В течение последнего года специалисты провели тщательное изучение и оценили необходимость корректировки стратегий применения ядерных сил;
  • Обновления в основах политики ядерного сдерживания России тщательно продуманы и соотносятся с военными угрозами и рисками.
Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
ЯО может быть применено после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы
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Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия (ЯО). Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства. Теперь это будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Как изменится сфера ядерного сдерживания недружественных государств после предложенных нововведений — в материале URA.RU. Использование ЯО Россией определяется главным образом военной доктриной РФ, представляющей собой систему принципов для обеспечения защиты страны. Этот документ описывает внешние и внутренние угрозы, а также предлагаемые меры реагирования. 2 ноября 1993 года президент Борис Ельцин выпустил указ о «Основных положениях военной доктрины Российской Федерации», но сам документ не был опубликован. Первая военная доктрина была утверждена Путиным 21 апреля 2000 года и обнародована. Вторая версия доктрины появилась 5 февраля 2010 года, а третья, и на данный момент актуальная, была принята 26 декабря 2014 года. Во всех версиях доктрины подчеркивается, что Россия сохраняет за собой право применения ЯО в ответ на использование против нее и ее союзников оружия массового поражения. ЯО может быть применено, если нападение с использованием обычных вооружений угрожает существованию государства. Особая опасность возникает, когда происходит прямое участие в конфликте стран НАТО. С 2010 года Россия рассматривает усиление военной активности НАТО как одну из главных угроз. Принятие решения о применении ЯО остается за президентом России. 2 июня 2020 года Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это ключевой открытый документ, впервые публикующий элементы российской ядерной доктрины без секретного статуса. Главной целью является предотвращение агрессии против РФ и ее союзников, что обеспечивается всеми доступными военными средствами, включая ядерное оружие. Критерии применения ЯО, определенные в этом документе, согласуются с текущей военной доктриной. Здесь впервые перечислены угрозы, на которые нацелено ядерное сдерживание. Среди них наращивание у границ России военных сил с возможностью доставки ядерных боеприпасов и развертывание противоракетной обороны. Политика сдерживания также включает меры против ПРО и ударных систем в космосе, неконтролируемого ядерного распространения и размещения ядерного оружия в неядерных странах. В документе указаны принципы ядерного сдерживания, такие как адаптивность к угрозам и поддержание неопределенности для потенциальных противников. Им подчеркивается единство функции сдерживания для всех видов ядерного оружия, без разделения на стратегическое и тактическое. Ядерные заряды России подразделяются на стратегические и тактические. К стратегическим относятся боеприпасы, доставляемые «ядерной триадой», включающей межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки, оснащенные ракетами. Тактическое ядерное оружие включает в себя боеголовки для ракет, артиллерийских снарядов и мин, которые имеют значительно меньшую мощность (в пределах нескольких килотонн). Эти заряды могут быть установлены на обычное оружие для участия в локальных конфликтах. Детальная информация о тактическом ядерном вооружении России и его характеристиках остается засекреченной. По словам Путина, в качестве средств доставки такого оружия могут выступать боевые самолеты и ракетные комплексы «Искандер-М», используемые в сухопутных войсках. 25 марта 2023 года Владимир Путин сообщил, что по просьбе Беларуси Россия разместит свое тактическое ядерное вооружение на ее территории, следуя примеру США, давно размещающих аналогичное вооружение у своих союзников. Москва передала Минску комплекс «Искандер» и содействовала в переоборудовании самолетов, способных нести спецгруз. Белорусские военные прошли обучение в РФ по использованию этих систем. В конце апреля 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении нескольких десятков ядерных боеприпасов на территории страны. В 2020 году в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были определены четыре случая, при которых Россия могла бы использовать ядерное оружие: Президент Путин сделал важные заявления на заседании Совета Безопасности. Он призвал расширить список ядерных угроз для РФ и сферу ядерного сдерживания:
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