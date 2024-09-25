Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин

Путин предложил изменить ядерную доктрину России

26 сентября 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Россия оставляет право применить ЯО в случае агрессии, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия (ЯО). Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства. Теперь это будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Как изменится сфера ядерного сдерживания недружественных государств после предложенных нововведений — в материале URA.RU. Правовая база применения ядерного оружия Использование ЯО Россией определяется главным образом военной доктриной РФ, представляющей собой систему принципов для обеспечения защиты страны. Этот документ описывает внешние и внутренние угрозы, а также предлагаемые меры реагирования. 2 ноября 1993 года президент Борис Ельцин выпустил указ о «Основных положениях военной доктрины Российской Федерации», но сам документ не был опубликован. Первая военная доктрина была утверждена Путиным 21 апреля 2000 года и обнародована. Вторая версия доктрины появилась 5 февраля 2010 года, а третья, и на данный момент актуальная, была принята 26 декабря 2014 года. Во всех версиях доктрины подчеркивается, что Россия сохраняет за собой право применения ЯО в ответ на использование против нее и ее союзников оружия массового поражения. ЯО может быть применено, если нападение с использованием обычных вооружений угрожает существованию государства. Особая опасность возникает, когда происходит прямое участие в конфликте стран НАТО. С 2010 года Россия рассматривает усиление военной активности НАТО как одну из главных угроз. Принятие решения о применении ЯО остается за президентом России. Расширение НАТО на восток стало главной угрозой для России Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Sheila deVera Политика ядерного сдерживания 2 июня 2020 года Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это ключевой открытый документ, впервые публикующий элементы российской ядерной доктрины без секретного статуса. Главной целью является предотвращение агрессии против РФ и ее союзников, что обеспечивается всеми доступными военными средствами, включая ядерное оружие. Критерии применения ЯО, определенные в этом документе, согласуются с текущей военной доктриной. Здесь впервые перечислены угрозы, на которые нацелено ядерное сдерживание. Среди них наращивание у границ России военных сил с возможностью доставки ядерных боеприпасов и развертывание противоракетной обороны. Политика сдерживания также включает меры против ПРО и ударных систем в космосе, неконтролируемого ядерного распространения и размещения ядерного оружия в неядерных странах. В документе указаны принципы ядерного сдерживания, такие как адаптивность к угрозам и поддержание неопределенности для потенциальных противников. Им подчеркивается единство функции сдерживания для всех видов ядерного оружия, без разделения на стратегическое и тактическое. Российские специалисты оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Стратегическое и тактическое ядерное вооружение России Ядерные заряды России подразделяются на стратегические и тактические. К стратегическим относятся боеприпасы, доставляемые «ядерной триадой», включающей межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки, оснащенные ракетами. Тактическое ядерное оружие включает в себя боеголовки для ракет, артиллерийских снарядов и мин, которые имеют значительно меньшую мощность (в пределах нескольких килотонн). Эти заряды могут быть установлены на обычное оружие для участия в локальных конфликтах. Детальная информация о тактическом ядерном вооружении России и его характеристиках остается засекреченной. По словам Путина, в качестве средств доставки такого оружия могут выступать боевые самолеты и ракетные комплексы «Искандер-М», используемые в сухопутных войсках. 25 марта 2023 года Владимир Путин сообщил, что по просьбе Беларуси Россия разместит свое тактическое ядерное вооружение на ее территории, следуя примеру США, давно размещающих аналогичное вооружение у своих союзников. Москва передала Минску комплекс «Искандер» и содействовала в переоборудовании самолетов, способных нести спецгруз. Белорусские военные прошли обучение в РФ по использованию этих систем. В конце апреля 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении нескольких десятков ядерных боеприпасов на территории страны. Тактическими ядерными боезарядами можно оснастить «Искандер-М» Фото: Минобороны России Условия применения ядерного оружия раньше В 2020 году в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были определены четыре случая, при которых Россия могла бы использовать ядерное оружие: получение проверенной информации о запуске баллистических ракет, атакующих Россию или ее союзников;

применение на территории России ядерного или другого оружия массового поражения;

атака на критически важные государственные или военные объекты страны;

агрессия с использованием обычного оружия, угрожающая существованию государства. Раньше ядерная доктрина предусматривали лишь четыре случая применения ядерного оружия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Новые условия применения ядерного оружия, предложенные Путиным Президент Путин сделал важные заявления на заседании Совета Безопасности. Он призвал расширить список ядерных угроз для РФ и сферу ядерного сдерживания: Россия утверждает право использовать ядерное вооружение в случае агрессии в отношении России и Беларуси как членов Союзного государства;

Возможность применения ядерного оружия рассматривается при наличии подтвержденной информации о массированном запуске ракет и беспилотных летательных аппаратов, пересекающих границу;

Агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства предлагается классифицировать как совместное нападение на Россию;

В случае агрессии традиционными вооружениями, создающей критическую угрозу, Россия резервирует возможность применения ядерного арсенала;

Ядерная триада продолжает быть ключевой гарантией безопасности страны и ее граждан;

В проекте политики ядерного сдерживания России расширен список стран и военных союзов, а также обновлен перечень военных угроз;

В течение последнего года специалисты провели тщательное изучение и оценили необходимость корректировки стратегий применения ядерных сил;

Обновления в основах политики ядерного сдерживания России тщательно продуманы и соотносятся с военными угрозами и рисками. ЯО может быть применено после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы Фото: Минобороны России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил обновить условия применения ядерного оружия (ЯО). Он решил включить в число последних агрессию неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства. Теперь это будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Как изменится сфера ядерного сдерживания недружественных государств после предложенных нововведений — в материале URA.RU. Использование ЯО Россией определяется главным образом военной доктриной РФ, представляющей собой систему принципов для обеспечения защиты страны. Этот документ описывает внешние и внутренние угрозы, а также предлагаемые меры реагирования. 2 ноября 1993 года президент Борис Ельцин выпустил указ о «Основных положениях военной доктрины Российской Федерации», но сам документ не был опубликован. Первая военная доктрина была утверждена Путиным 21 апреля 2000 года и обнародована. Вторая версия доктрины появилась 5 февраля 2010 года, а третья, и на данный момент актуальная, была принята 26 декабря 2014 года. Во всех версиях доктрины подчеркивается, что Россия сохраняет за собой право применения ЯО в ответ на использование против нее и ее союзников оружия массового поражения. ЯО может быть применено, если нападение с использованием обычных вооружений угрожает существованию государства. Особая опасность возникает, когда происходит прямое участие в конфликте стран НАТО. С 2010 года Россия рассматривает усиление военной активности НАТО как одну из главных угроз. Принятие решения о применении ЯО остается за президентом России. 2 июня 2020 года Путин утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это ключевой открытый документ, впервые публикующий элементы российской ядерной доктрины без секретного статуса. Главной целью является предотвращение агрессии против РФ и ее союзников, что обеспечивается всеми доступными военными средствами, включая ядерное оружие. Критерии применения ЯО, определенные в этом документе, согласуются с текущей военной доктриной. Здесь впервые перечислены угрозы, на которые нацелено ядерное сдерживание. Среди них наращивание у границ России военных сил с возможностью доставки ядерных боеприпасов и развертывание противоракетной обороны. Политика сдерживания также включает меры против ПРО и ударных систем в космосе, неконтролируемого ядерного распространения и размещения ядерного оружия в неядерных странах. В документе указаны принципы ядерного сдерживания, такие как адаптивность к угрозам и поддержание неопределенности для потенциальных противников. Им подчеркивается единство функции сдерживания для всех видов ядерного оружия, без разделения на стратегическое и тактическое. Ядерные заряды России подразделяются на стратегические и тактические. К стратегическим относятся боеприпасы, доставляемые «ядерной триадой», включающей межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки, оснащенные ракетами. Тактическое ядерное оружие включает в себя боеголовки для ракет, артиллерийских снарядов и мин, которые имеют значительно меньшую мощность (в пределах нескольких килотонн). Эти заряды могут быть установлены на обычное оружие для участия в локальных конфликтах. Детальная информация о тактическом ядерном вооружении России и его характеристиках остается засекреченной. По словам Путина, в качестве средств доставки такого оружия могут выступать боевые самолеты и ракетные комплексы «Искандер-М», используемые в сухопутных войсках. 25 марта 2023 года Владимир Путин сообщил, что по просьбе Беларуси Россия разместит свое тактическое ядерное вооружение на ее территории, следуя примеру США, давно размещающих аналогичное вооружение у своих союзников. Москва передала Минску комплекс «Искандер» и содействовала в переоборудовании самолетов, способных нести спецгруз. Белорусские военные прошли обучение в РФ по использованию этих систем. В конце апреля 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении нескольких десятков ядерных боеприпасов на территории страны. В 2020 году в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания» были определены четыре случая, при которых Россия могла бы использовать ядерное оружие: Президент Путин сделал важные заявления на заседании Совета Безопасности. Он призвал расширить список ядерных угроз для РФ и сферу ядерного сдерживания: