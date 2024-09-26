Глава Минобороны Британии заявил, что ему невыгодно говорить об ударах вглубь РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили отклонил вопрос о согласии Лондона снять запрет для Украины на использование британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Он подчеркнул, что разговор об этом якобы будет выгоден только президенту Владимиру Путину. Об этом глава британского военного ведомства заявил на пресс-конференции с коллегами из Австралии и США.
«Единственным человеком, кто действительно выиграет от публичных обсуждений конкретных возможностей (по ударам вглубь России — прим. URA.RU), будет президент Путин,» — отметил Хили пресс-конференции, трансляция которой велась на youtube-канале Пентагона.
Ранее Путин заявил, что страны НАТО рискуют быть вовлечены в конфликт с Россией в случае одобрения ударов своим оружием по стране. Россия в таком случае будет вынуждена реагировать на создаваемые для нее угрозы, пояснил президент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием внутри России было ясным и однозначным, и нет сомнений, что оно дошло до адресатов.
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