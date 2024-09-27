«Кебаб раздора»: ЕК дала Турции и Германии полгода, чтобы закончить спор вокруг национального блюда

ЕК дала Турции и Германии полгода для решения спора по поводу донер-кебаба
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Германия и Турция спорят о принадлежности донер-кебаба
Германия и Турция спорят о принадлежности донер-кебаба Фото:

Еврокомиссия (ЕК) дала Турции и Германии полгода для решения спора о донер-кебабе, который касается принадлежности, рецепта и способов подачи этого блюда. Об этом пишет The Economist.

«ЕК предоставила Турции и Германии полгода для достижения компромисса по поводу рецепта донер-кебаба и определения, кому принадлежит это национальное блюдо», — говорится в материале. Там добавили, что страны расходятся во мнениях о рецепте и подаче. Турция стремится защитить свой традиционный метод, в то время как Германия адаптировала блюдо благодаря турецким иммигрантам. Президент Германии назвал донер национальным блюдом.

По данным журнала The Economist, Турция два года назад обратилась в Евросоюз (ЕС) с просьбой защитить свой рецепт донера, регламентируя использование определенного мяса и метод приготовления. Например, курица, говядина и баранина допустимы, а телятина и индейка — нет. Донер, популярный в Европе благодаря турецким мигрантам, в Германии отличается от традиционного. В 1970-х годах турецкие рабочие начали подавать его в питах с капустой и соусами, тогда как в Турции он чаще подается в лаваше с гарнирами.

Если Турция достигнет своей цели, в Европе донер придется продавать под другим названием. Его продажи составляют 3,5 миллиарда евро в год, из которых 2,3 миллиарда приходятся на Германию.

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Еврокомиссия (ЕК) дала Турции и Германии полгода для решения спора о донер-кебабе, который касается принадлежности, рецепта и способов подачи этого блюда. Об этом пишет The Economist. «ЕК предоставила Турции и Германии полгода для достижения компромисса по поводу рецепта донер-кебаба и определения, кому принадлежит это национальное блюдо», — говорится в материале. Там добавили, что страны расходятся во мнениях о рецепте и подаче. Турция стремится защитить свой традиционный метод, в то время как Германия адаптировала блюдо благодаря турецким иммигрантам. Президент Германии назвал донер национальным блюдом. По данным журнала The Economist, Турция два года назад обратилась в Евросоюз (ЕС) с просьбой защитить свой рецепт донера, регламентируя использование определенного мяса и метод приготовления. Например, курица, говядина и баранина допустимы, а телятина и индейка — нет. Донер, популярный в Европе благодаря турецким мигрантам, в Германии отличается от традиционного. В 1970-х годах турецкие рабочие начали подавать его в питах с капустой и соусами, тогда как в Турции он чаще подается в лаваше с гарнирами. Если Турция достигнет своей цели, в Европе донер придется продавать под другим названием. Его продажи составляют 3,5 миллиарда евро в год, из которых 2,3 миллиарда приходятся на Германию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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