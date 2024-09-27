Происшествия Пропавший под Архангельском частный вертолет найден 27 сентября 2024 в 12:21 Размер текста - 17 + В Архангельской области начались поиски пропавшего вертолета Фото: Илья Московец © URA.RU Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson R44 найден. Об этом сообщили в оперативных службах. «Вертолет нашли», — рассказали в оперативных службах, уточнив, что каких-либо других подробностей на данный момент нет. Сообщение передает ТАСС. О пропаже вертолета стало известно 26 сентября. По предварительным данным, на борту находились два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson R44 найден. Об этом сообщили в оперативных службах. «Вертолет нашли», — рассказали в оперативных службах, уточнив, что каких-либо других подробностей на данный момент нет. Сообщение передает ТАСС. О пропаже вертолета стало известно 26 сентября. По предварительным данным, на борту находились два человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям