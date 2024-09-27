Пропавший под Архангельском частный вертолет найден

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, вертолет, нижний тагил, санавиация
В Архангельской области начались поиски пропавшего вертолета Фото:

Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson R44 найден. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Вертолет нашли», — рассказали в оперативных службах, уточнив, что каких-либо других подробностей на данный момент нет. Сообщение передает ТАСС.

О пропаже вертолета стало известно 26 сентября. По предварительным данным, на борту находились два человека.

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Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson R44 найден. Об этом сообщили в оперативных службах. «Вертолет нашли», — рассказали в оперативных службах, уточнив, что каких-либо других подробностей на данный момент нет. Сообщение передает ТАСС. О пропаже вертолета стало известно 26 сентября. По предварительным данным, на борту находились два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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