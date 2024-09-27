Пропавший под Архангельском частный вертолет найден

В Архангельской области начались поиски пропавшего вертолета
Пропавший в Архангельской области частный вертолет Robinson R44 найден. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Вертолет нашли», — рассказали в оперативных службах, уточнив, что каких-либо других подробностей на данный момент нет. Сообщение передает ТАСС.
О пропаже вертолета стало известно 26 сентября. По предварительным данным, на борту находились два человека.
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