Под Архангельском пропал частный вертолет

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, вертолет, споттинг, робинсон
В пропавшем вертолете находились два человека (архивное фото) Фото:

В Архангельской области с радаров пропал частный вертолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском» — заявили в экстренных службах, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на борту находились два человека.

Ранее другой вертолет Robinson разбился в Приамурье. Его нашли на следующий день с помощью сигнала радиомаяка. Никто из присутствующих на борту не выжил, передает MK.RU.

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В Архангельской области с радаров пропал частный вертолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщили в экстренных службах. «Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском» — заявили в экстренных службах, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на борту находились два человека. Ранее другой вертолет Robinson разбился в Приамурье. Его нашли на следующий день с помощью сигнала радиомаяка. Никто из присутствующих на борту не выжил, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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