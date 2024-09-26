Под Архангельском пропал частный вертолет

В пропавшем вертолете находились два человека (архивное фото)
В Архангельской области с радаров пропал частный вертолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском» — заявили в экстренных службах, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на борту находились два человека.
Ранее другой вертолет Robinson разбился в Приамурье. Его нашли на следующий день с помощью сигнала радиомаяка. Никто из присутствующих на борту не выжил, передает
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