Под Архангельском пропал частный вертолет

26 сентября 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

В пропавшем вертолете находились два человека (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Архангельской области с радаров пропал частный вертолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщили в экстренных службах. «Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском» — заявили в экстренных службах, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на борту находились два человека. Ранее другой вертолет Robinson разбился в Приамурье. Его нашли на следующий день с помощью сигнала радиомаяка. Никто из присутствующих на борту не выжил, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Архангельской области с радаров пропал частный вертолет с двумя людьми на борту. Об этом сообщили в экстренных службах. «Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском» — заявили в экстренных службах, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на борту находились два человека. Ранее другой вертолет Robinson разбился в Приамурье. Его нашли на следующий день с помощью сигнала радиомаяка. Никто из присутствующих на борту не выжил, передает MK.RU.