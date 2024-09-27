Иркутского студента приговорили к 13 годам за госизмену

В Иркутской области студенту колледжа дали 13 лет лишения свободы за госизмену и помощь террористам. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Вступил в законную силу приговор <…> в отношении 20-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области <…> с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — передает ТАСС сообщение службы безопасности. Уточняется, что студент собирался вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.
Молодой человек уже успел связаться с террористической организацией, чтобы вступить. Кроме того, студент распространял листовки с агитацией присоединиться к нему и склонял своего знакомого к совершению преступлений.
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