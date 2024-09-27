Иркутского студента приговорили к 13 годам за госизмену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Головиным. Пермь, прокурор, суд, следователь
Студент пытался склонить своего знакомого к совершению преступлений Фото:

В Иркутской области студенту колледжа дали 13 лет лишения свободы за госизмену и помощь террористам. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«Вступил в законную силу приговор <…> в отношении 20-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области <…> с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — передает ТАСС сообщение службы безопасности. Уточняется, что студент собирался вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию.

Молодой человек уже успел связаться с террористической организацией, чтобы вступить. Кроме того, студент распространял листовки с агитацией присоединиться к нему и склонял своего знакомого к совершению преступлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иркутской области студенту колледжа дали 13 лет лишения свободы за госизмену и помощь террористам. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. «Вступил в законную силу приговор <…> в отношении 20-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области <…> с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — передает ТАСС сообщение службы безопасности. Уточняется, что студент собирался вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Молодой человек уже успел связаться с террористической организацией, чтобы вступить. Кроме того, студент распространял листовки с агитацией присоединиться к нему и склонял своего знакомого к совершению преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...