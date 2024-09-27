Иркутского студента приговорили к 13 годам за госизмену

27 сентября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Студент пытался склонить своего знакомого к совершению преступлений Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Иркутской области студенту колледжа дали 13 лет лишения свободы за госизмену и помощь террористам. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. «Вступил в законную силу приговор <…> в отношении 20-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области <…> с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — передает ТАСС сообщение службы безопасности. Уточняется, что студент собирался вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Молодой человек уже успел связаться с террористической организацией, чтобы вступить. Кроме того, студент распространял листовки с агитацией присоединиться к нему и склонял своего знакомого к совершению преступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области студенту колледжа дали 13 лет лишения свободы за госизмену и помощь террористам. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. «Вступил в законную силу приговор <…> в отношении 20-летнего жителя г. Тулуна Иркутской области <…> с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — передает ТАСС сообщение службы безопасности. Уточняется, что студент собирался вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию. Молодой человек уже успел связаться с террористической организацией, чтобы вступить. Кроме того, студент распространял листовки с агитацией присоединиться к нему и склонял своего знакомого к совершению преступлений.