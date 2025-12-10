Логотип РИА URA.RU
Общество

Над небом регионов ликвидировали 37 украинских беспилотников

11 декабря 2025 в 01:34
ВС РФ защитили небо РФ от атак беспилотников

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Противовоздушная оборона России уничтожила 37 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20.00 до 23.00 мск перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Двадцать пять из которых над Брянской областью, пять над Калужской, три над Воронежской, по два над Курской и Белгородской областями», — уточнили в военном ведомстве.

