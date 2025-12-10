Над небом регионов ликвидировали 37 украинских беспилотников
11 декабря 2025 в 01:34
ВС РФ защитили небо РФ от атак беспилотников
Противовоздушная оборона России уничтожила 37 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 20.00 до 23.00 мск перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Двадцать пять из которых над Брянской областью, пять над Калужской, три над Воронежской, по два над Курской и Белгородской областями», — уточнили в военном ведомстве.
