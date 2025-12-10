В Подмосковье сбили беспилотник
ПВО перехватила дрон на подлете к столице
11 декабря 2025 в 01:40
Беспилотник сбит в Московском регионе
На подлете к Москве был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Сергей Собянин.
