Общество

В Подмосковье сбили беспилотник

ПВО перехватила дрон на подлете к столице
11 декабря 2025 в 01:40
Беспилотник сбит в Московском регионе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На подлете к Москве был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Сергей Собянин.

