«За деньги — да»: хайповая Долина засветилась в клипе под песню Инстасамки

Телеканал ТНТ представил в московском кинотеатре «Октябрь» премьеру новогодней киноленты с участием певицы Ларисы Долиной, оказавшейся ранее в центре громкого скандала, связанного с продажей ее квартиры. Как передает корреспондент РБК, во время демонстрации эпизода под песню «За деньги — да» в зале устроили эффект «дождя» из фальшивых банкнот.

«Телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма, где участвует певица Лариса Долина», — передает РБК. При этом «Комсомольская правда» ранее сообщала, что Долину на фоне скандала с квартирой вырезают из новогодних программ, это якобы коснулось и уже записанных шоу.

Летом 2024 года артистка под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках. Впоследствии суд признал сделку недействительной. При этом суды не обязали Долину возвращать покупательнице, Полине Лурье, 112 млн рублей, указав, что эти средства подлежат взысканию с мошенников. На фоне общественного резонанса Долина публично пообещала вернуть Лурье 112 млн, выплаченных за квартиру. В то же время сторона покупательницы настаивает, что спорное жилье должно быть сохранено за Лурье. Как отметила адвокат Светлана Свириденко, у ее доверительницы не возникало сомнений в вменяемости певицы в момент заключения сделки.