Минобороны Румынии выясняют, как на их территорию попал российский беспилотник

Изучается версия о возможном нарушении границы Румынии российским беспилотником. Об этом рассказали в Минобороны Румынии.
«Проверяется версия о возможном заходе российского БПЛА в воздушное пространство страны», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что румынская радиолокационная система зафиксировала, что в 3:00 один из дронов, участвовавших в атаке на украинские военные объекты, кратковременно пересек национальное воздушное пространство, менее чем на три минуты, в приграничной зоне с Украиной.
На границе Румынии и Украины 9 сентября были обнаружены обломки российского БПЛА. Экспертизу фрагментов проводят специалисты вблизи города Переправа. Также планируется исследование в районе Караорман. Оба места не населены, инфраструктура не пострадала.
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