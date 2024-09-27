Минобороны Румынии выясняют, как на их территорию попал российский беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский БПЛА мог попасть на территорию Румынии
Российский БПЛА мог попасть на территорию Румынии Фото:

Изучается версия о возможном нарушении границы Румынии российским беспилотником. Об этом рассказали в Минобороны Румынии.

«Проверяется версия о возможном заходе российского БПЛА в воздушное пространство страны», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что румынская радиолокационная система зафиксировала, что в 3:00 один из дронов, участвовавших в атаке на украинские военные объекты, кратковременно пересек национальное воздушное пространство, менее чем на три минуты, в приграничной зоне с Украиной.

На границе Румынии и Украины 9 сентября были обнаружены обломки российского БПЛА. Экспертизу фрагментов проводят специалисты вблизи города Переправа. Также планируется исследование в районе Караорман. Оба места не населены, инфраструктура не пострадала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Изучается версия о возможном нарушении границы Румынии российским беспилотником. Об этом рассказали в Минобороны Румынии. «Проверяется версия о возможном заходе российского БПЛА в воздушное пространство страны», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что румынская радиолокационная система зафиксировала, что в 3:00 один из дронов, участвовавших в атаке на украинские военные объекты, кратковременно пересек национальное воздушное пространство, менее чем на три минуты, в приграничной зоне с Украиной. На границе Румынии и Украины 9 сентября были обнаружены обломки российского БПЛА. Экспертизу фрагментов проводят специалисты вблизи города Переправа. Также планируется исследование в районе Караорман. Оба места не населены, инфраструктура не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...